Radhë të gjata, por drejt normalizimit situata në Kapshticë – Pala shqiptare dhe greke punojnë me kapacitet të plotë
Transmetuar më 28-11-2025, 17:37

Kapshticë, 28 Nëntor 2025 – Situata në pikën kufitare të Kapshticës po shkon drejt normalizimit, pavarësisht fluksit të lartë të mjeteve që vijon ende.

Sipas informacioneve nga doganat, pala shqiptare po operon me 5 sportele në dalje, ndërsa pala greke po punon me të njëjtin numër sportelesh në hyrje të territorit helen. Kjo ka bërë të mundur uljen e pritjeve dhe rritjen e qarkullimit të mjeteve në të dyja anët e kufirit.

Pas komunikimit dhe koordinimit mes dy doganave, palët po punojnë me kapacitet të plotë, me qëllim shmangien e pritjeve të zgjatura që u shënua në orët e mëparshme. Piku i fluksit është regjistruar disa orë më parë, ndërsa aktualisht situata paraqitet më e stabilizuar, megjithëse prania e mjeteve vijon të mbetet e lartë.

