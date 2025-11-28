Aksidentoi për vdekje këmbësorin 55-vjeçar dhe u largua nga vendngjarja, arrestohet 28-vjeçari i dyshuar

Krujë, 28 Nëntor 2025 – Policia e Krujës ka arrestuar pas disa orësh kërkimesh drejtuesin e automjetit që mbrëmjen e djeshme aksidentoi për vdekje një këmbësor në Nikël dhe më pas u largua nga vendi i ngjarjes.
Sipas njoftimit zyrtar, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Krujë identifikuan dhe vunë në pranga shtetasin M. M., 28 vjeç, i dyshuar se ka përplasur këmbësorin P. Xh., 55 vjeç, i cili humbi jetën si pasojë e plagëve të marra.
“Ngjarja ndodhi në lagjen Shelqet, Nikël, ku automjeti i drejtuar nga M. M. goditi këmbësorin, i cili fatkeqësisht ndërroi jetë”, njoftuan autoritetet policore.
Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dinamikës së aksidentit, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
