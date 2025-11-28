Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
17 kartona të kuq dhe ndërhyrje e policisë: Fundi i një ndeshjeje kupe në Bolivi!
Transmetuar më 28-11-2025, 15:27

BOLIVI – Shtatëmbëdhjetë kartonë të kuq! Ky është totali i jashtëzakonshëm i përjashtimeve që shënoi fundin e çerekfinales së Kupës së Bolivisë midis Real Oruro dhe Blooming, të luajtur të martën në mbrëmje.

Gjyqtari u detyrua të sanksiononte lojtarë nga të dyja ekipet në një numër kaq të madh për shkak të një përleshjeje masive që shpërtheu në fund të ndeshjes (2-2, min. 90+11), të cilën Blooming e fitoi me gola jashtë fushe, megjithëse disi ironikisht.

Sapo u dëgjua fishkëllima e fundit, lojtarët dhe anëtarët e stafeve nga të dyja palët filluan të shkëmbenin grushte në fushë dhe në pistën përreth. Tetë lojtarë, katër nga secila palë, u përjashtuan, së bashku me nëntë anëtarë të stafit.

Policia, e armatosur me shkopinj gome dhe gaz lotsjellës, u desh të ndërhynte për të ndarë dy grupet. Qetësia u rivendos pas disa minutash tensionuese.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...