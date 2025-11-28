17 kartona të kuq dhe ndërhyrje e policisë: Fundi i një ndeshjeje kupe në Bolivi!

BOLIVI – Shtatëmbëdhjetë kartonë të kuq! Ky është totali i jashtëzakonshëm i përjashtimeve që shënoi fundin e çerekfinales së Kupës së Bolivisë midis Real Oruro dhe Blooming, të luajtur të martën në mbrëmje.
Gjyqtari u detyrua të sanksiononte lojtarë nga të dyja ekipet në një numër kaq të madh për shkak të një përleshjeje masive që shpërtheu në fund të ndeshjes (2-2, min. 90+11), të cilën Blooming e fitoi me gola jashtë fushe, megjithëse disi ironikisht.
Sapo u dëgjua fishkëllima e fundit, lojtarët dhe anëtarët e stafeve nga të dyja palët filluan të shkëmbenin grushte në fushë dhe në pistën përreth. Tetë lojtarë, katër nga secila palë, u përjashtuan, së bashku me nëntë anëtarë të stafit.
Policia, e armatosur me shkopinj gome dhe gaz lotsjellës, u desh të ndërhynte për të ndarë dy grupet. Qetësia u rivendos pas disa minutash tensionuese.
‼️ Caso total en Bolivia: 17 𝐄𝐗𝐏𝐔𝐋𝐒𝐀𝐃𝐎𝐒 (!) e intervención de la policía
😬 El encuentro entre Real Oruro y Blooming acabó en el caos total en lo que se define desde Bolivia como una "vergüenza nacional" pic.twitter.com/txapvtgwjJ
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 27, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd