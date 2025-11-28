‘SPAK gabon, por nuk preket’! Rama për median austriake: ‘E hidhur, por e domosdoshme’

Vjenë, 28 Nëntor 2025 – Kryeministri Edi Rama, në një intervistë për podcastin “East Side Stories” të medias austriake Die Presse, foli gjerësisht për procesin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian, luftën kundër korrupsionit, pavarësinë e SPAK, projektin e investimeve të Jared Kushner në vend dhe raportet ndërkombëtare.
Për SPAK: “Mund të bëjë gabime, por pavarësia nuk duhet prekur”
Rama theksoi se Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) mund të gabojë gjatë punës së saj, por thelbi është garantimi i pavarësisë së saj.
“Duhet të ndërtojmë mekanizma drejtësie që provojnë pavarësinë e tyre duke hetuar dhe ndëshkuar pa marrë parasysh kë prek çështja. Nuk është e këndshme, është e dhimbshme dhe e hidhur. Por është mënyra e vetme. A është perfekte? Jo. A gabon? Sigurisht. Por nuk duhet të prekim pavarësinë që u kemi dhënë atyre”, deklaroi ai.
Anëtarësimi në BE: “2030 është i arritshëm, por jo sepse duam t’i kënaqim ata”
Kryeministri nënvizoi se objektivi i Shqipërisë për t’u anëtarësuar në Bashkimin Europian brenda vitit 2030 gëzon mbështetje të fortë nga Komisioni Europian.
“A do të jemi si Austria brenda dy vitesh? Jo. Por anëtarësimi lidhet me përmbushjen e kritereve shumë specifike. Nuk shoh rrezik për probleme serioze. Ne nuk bëjmë ‘detyrë shtëpie’ për t’i kënaqur ata, por për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë më demokratike e më europiane”, tha Rama.
Për investimin e Jared Kushner dhe debatin Trump–Soros
Duke u ndalur te projekti i pritshëm i investimeve nga Jared Kushner në ishullin e Sazanit, Rama theksoi se marrëdhënia nuk është politike dhe se vizita e tyre në Shqipëri ka qenë nxitësja kryesore.
“Ata erdhën, panë vendin dhe u kthyen me ide për të investuar. Kjo është një miqësi që zgjat dhe do të mbijetojë edhe pas Trump-it. Më pyetët për Kushner dhe Soros – po, të dy janë miq, mund të mos e pëlqejnë njëri-tjetrin, por kjo nuk ka lidhje me mua. Shqipëria është shtëpia e të gjithë miqve tanë”, deklaroi ai.
Marrëdhëniet me Rusinë: “Janë shkëputur që në 1960 – dhe nuk na mungojnë”
Rama rikujtoi se marrëdhëniet diplomatike mes Shqipërisë dhe Rusisë janë ndërprerë më shumë se gjysmë shekulli më parë.
“Nuk kemi pasur vizita në Rusi dhe nuk jemi vizituar prej tyre. Sinqerisht, nuk na mungon”, u shpreh kryeministri.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd