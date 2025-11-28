Festat e Nëntorit, Drejtori i Policisë së Shtetit thekson vlerat e sakrificës dhe bashkëpunimit

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit përcolli një mesazh të veçantë me rastin e Festave të Nëntorit, duke vënë theksin te krenaria kombëtare, historia dhe vlerat që bashkojnë shqiptarët kudo që ndodhen.
Në mesazhin e tij, ai theksoi se Nëntori është muaji i flamurit, i sakrificës dhe i atyre grave e burrave që dhanë gjithçka për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Në këto ditë përkujtimore, u shpreh nderimi për të gjithë ata që kanë kontribuar për mbrojtjen e atdheut dhe të vlerave kombëtare.
Një vëmendje e veçantë iu kushtua rolit të Policisë së Shtetit në këtë rrugëtim historik. Sipas kreut të policisë, ky institucion është çdo ditë pranë qytetarëve, duke shërbyer pa ndërprerje për sigurinë dhe qetësinë e vendit. Ai kujtoi me respekt punonjësit që kanë rënë në krye të detyrës, duke i cilësuar si pjesë të pandashme të kujtesës dhe identitetit të Policisë së Shtetit.
Në mesazh u theksua gjithashtu se Policia e Shtetit sot është më e hapur dhe më pranë komunitetit, duke ndërtuar sigurinë mbi bashkëpunim dhe besim të ndërsjellë. Drejtori nënvizoi se siguria është një përgjegjësi e përbashkët dhe një vlerë që ndahet mes institucioneve dhe qytetarëve.
Në përfundim, ai shprehu mirënjohje për qytetarët për besimin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm, duke uruar Gëzuar Festat e Nëntorit dhe duke bërë thirrje që krenaria kombëtare, dinjiteti dhe respekti për ligjin të mbeten vlera udhëheqëse për të gjithë.
Mesazhi i plotë i kryepolicit Ilir Proda, për festat e Nëntorit!
Nëntori, muaji kur ndjejmë krenarinë, historinë dhe rrënjët që na bashkojnë, kudo që jemi. Është muaji i flamurit tonë, i grave dhe burrave që sakrifikuan për liri dhe i vlerave që na mbajnë si komb. Në këto ditë të shënuara, ne nderojmë ata që sakrifikuan gjithçka për pavarësinë, lirinë dhe për mbrojtjen e atdheut.
Në këtë rrugëtim të historisë, një vend të veçantë ka edhe Policia e Shtetit. Ne jemi institucioni që çdo ditë, në çdo orë, jemi aty ku qytetarët kanë nevojë. Jemi organizata e vetme e sigurisë me qindra dëshmorë që kanë rënë në krye të detyrës, duke mbrojtur jetën, qetësinë dhe të ardhmen e vendit. Ata janë pjesë e kujtesës dhe e identitetit tonë profesional dhe njerëzor, janë në piedestalin e nderit dhe historisë.
Sot, Policia e Shtetit është më e hapur dhe më pranë komunitetit se kurrë më parë. Ne besojmë te bashkëpunimi, te besimi dhe te ideja se siguria është vlerë që e ndajmë të gjithë bashkë. Me vlerat dhe përvojën që na ka dhënë e shkuara dhe me besimin tuaj, jemi të vendosur të bëjmë edhe më shumë për të ardhmen, për një mjedis më të sigurt për të gjithë.
Me respekt dhe mirënjohje për qytetarët, të cilët na besojnë dhe bashkëpunojnë me ne, në emër të Policisë së Shtetit ju uroj Gëzuar Festat e Nëntorit!
Le të na bashkojnë krenaria kombëtare, dinjiteti, dashuria për atdheun dhe kultura për zbatimin e ligjit, si vlera që na udhëheqin.
Nder dhe respekt për të gjithë ata që kanë sakrifikuar dhe vazhdojnë të sakrifikojnë për Shqipërinë!
