Greqi/ E mitura shqiptare mbetet shtatzanë, nëna e saj bën veprimin e dënueshëm

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur Menidi të Greqisë ku një vajzë 14-vjeçare nga Shqipëria, e cila ishte shtatzënë, u rrah brutalisht nga nëna e saj.
Dhuna e ushtruar nga e ëma ka rezultuar në abort spontan dhe adoleshentja është paraqitur në polici me fetusin në një qese. Sipas protothema.gr, efektivët arrestuan nënën 54-vjeçare për lëndime të rënda trupore dhe dhunë në familje.
Dyshohet se gruaja, për arsye ende të panjohura, ka dhunuar vajzën e saj të mitur shtatzënë, duke rezultuar në abort spontan të kësaj të fundit.
Vajza mori fetusin dhe u paraqit në komisarit, dhe tani është dërguar në Departamentin e Fëmijëve.
