I ka mbijetuar kancerit të gjirit, Covid-19 dhe shumë peripecive të tjera, njihuni me 101-vjeçaren që kalon dy orë në palestër

Një 101-vjeçare që kalon dy orë në ditë në palestër ka ndarë sekretet e saj të jetëgjatësisë. Është fjala për Inaxi Lasa, e cila i mbijetoi Luftës së Dytë Botërore, kancerit të gjirit, dy frakturave të legenit, operacionit të glaukomës, degjenerimit makular dhe shtrimit në spital për shkak të Covid-19 kur ishte 98 vjeçe.
“Çdo ditë luftoj me osteoartritin”, ka treguar Lasa që numëron 130 mijë ndjekës në “Instagram” dhe “TikTok” e që cilësohet si një frymëzim.
101-vjeçarja, e cila vjen nga Beasain pranë Bilbaos, Spanjë, nuk humbet asnjë ditë ushtrimesh. Shpesh ajo shkon së bashku me djalin e saj 63-vjeçar, Inaku.
Udhëtimi i saj në fitnes filloi kur kujdestari i saj pësoi një dëmtim dhe i kaloi një kartë anëtarësimi në palestër.
“Fillova të shkoj në palestër kur isha 94 vjeçe, por isha shumë aktive edhe më parë. Tani në dimër, zgjohem në orën 8 të mëngjesit dhe dal për një shëtitje, nëse nuk bie shi. Pastaj shkon në palestër me djalin tim. Ne kalojmë dy orë duke bërë stërvitje, nuk bëjmë kardio në palestër”, tha e moshuara, raporton “Mirror”.
Inaxi ka treguar se stërvitja e bën të ndihet gjallë dhe i bën shumë mirë për mendjen.
“Në fillim, kisha dy trajnerë personalë, por tani që i kam mësuar ushtrimet, mund t’i bëj vetë. Meqenëse shikimi im nuk është i mirë, djali më ndihmon. Ushtrimet janë gjëja më e mirë që një person i moshuar mund të bëjë për shëndetin e tij”, ka thënë 101-vjeçarja, e cila ka shtuar:
“Është ilaçi më i mirë për jetëgjatësinë”.
Por jo vetëm kaq, pasi Inaxi mban një dietë me perime të freskëta dhe shpendë të furnizuara në vend. Ajo ia atribuon arritjen e saj mbresëlënëse të moshës 101 vjeç një diete të pasur me vaj ulliri dhe perime, si dhe përjashton dy përbërës të zakonshëm.
“Ne jetojmë në fshat dhe kemi shumë fruta dhe perime. Hamë mish të bardhë, megjithëse më parë hanim mish viçi. Mezi hamë miell ose sheqer. Ndonjë ushqim për të jetuar më gjatë? Do të thoja vaj ulliri dhe perime. Të jesh aktiv është më e mira, por dieta është gjithashtu e rëndësishme”, ka treguar influencuesja e moshuar.
Inaxi, e cila e kaloi karrierën e saj në bujqësi shtoi:
“Më pëlqen shumë që jam shembull për njerëzit e tjerë. Të paktën kjo është ajo që më thonë kur më shkruajnë”.
