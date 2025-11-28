20-vjeçarja kurorëzohet ‘Miss Anglia’, deklaron hapur se është lezbike

Studentja 20 -vjeçare, Grace Richardson, është krenare që është Miss Anglia dhe është lezbike. E reja është gruaja e parë që e ka deklaruar hapur homoseksualitetin që fiton titullin.
Të premten, më 21 nëntor, Richardson u kurorëzua Miss Anglia në Wolverhampton, një konkurs në të cilin mori pjesë për herë të dytë, duke i thënë BBC-së se kishte “realizuar ëndrrën e saj”.
Grace tha se gjatë viteve të shkollës ishte ngacmuar sistematikisht për shkak të seksualitetit të saj. Siç tha ajo: “Isha 15 vjeç kur fola hapur. Ishte menjëherë pas koronavirusit dhe shokët e mi të klasës në shkollë nuk ishin aspak të sjellshëm me mua, gjë që padyshim ndikoi në shëndetin tim mendor” Në të njëjtën kohë, ajo tha se është krenare që i injoroi komentet negative që mori nga vitet e adoleshencës.
Sa i përket kritikave negative që mori, ajo tha: “Më ngacmuan për shumë gjëra, se isha shumë e dobët, shumë e shkurtër dhe më pas shumë e gjatë. Pothuajse çdo gjë që bëra ishte e gabuar.”
Ajo theksoi gjithashtu se sot ndien se më në fund mund të përballet me atë që kaloi:
“Është mirë që tani mund të them ‘shiko çfarë kam arritur’. Injorova të gjithë negativitetin që më u hodh dhe më në fund arrita t’i bëj ëndrrat e mia realitet”.
20-vjeçarja ishte një nga 12 konkurrentet që arritën në finale. Grace Richardson mezi priste të paraqiste një koreografi baleti, por dëmtoi këmbën një javë pasi hyri në garë dhe u detyrua të ndryshonte planet e saj.
Kështu që ajo zgjodhi të përdorte një aspekt tjetër të studimeve të saj teatrale, duke i impresionuar gjyqtarët me performancën e saj në shfaqjen “Never Enough” të Lauren Allred nga filmi “The Greatest Showman”. Performanca e saj i dha asaj titullin Miss Anglia.
Richardson do të përfaqësojë Anglinë në Miss World 2026, i cili pritet të zhvillohet në fillim të vitit të ardhshëm në një vend që ende nuk është shpallur. Nëse fiton, ajo do të jetë britanikja e parë që fiton titullin që nga viti 1964.
