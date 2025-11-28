Mbahet ceremonia e ngritjes së flamurit në Vlorë, merr pjesë kryeministri Rama, Osmani e Begaj

VLORË- Në kuadër të festimeve për 113-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë, politika shqiptare dhe ajo e Kosovës u bashkuan sot në Vlorë për të nderuar figurat që kontribuan në lirinë e vendit.
Në ceremoninë zyrtare pranë Monumentit të Pavarësisë, Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, vendosën kurora me lule në nder të atyre që shënuan historinë e kombit.
Më pas, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, gjithashtu vendosi kurorën e tij, ndërsa kryeministri Edi Rama u përul para monumentit, duke përkujtuar figurat historike që i dhanë pavarësinë Shqipërisë.
