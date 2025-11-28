Edmond Spaho shpërthen ndaj Flamur Nokës: Si në kohën e PPSH! Po përjashton anëtarët që mendojnë ndryshe, njësoj si Rama

Ish-deputeti i Partisë Demokratike Edmond Spaho, dhe njëherësh një prej veteranëve të kësaj force politike, ka shpërthyer në akuza në drejtim të Flamur Nokës, pas konfliktit që ky i fundit pati me një anëtare të kryesisë në Kamëz.
Anila Aliaj, u përjashtua nga radhët e kësaj force politike, pasi u përplas me Nokën në një prej takimeve të strukturave.
Spaho shprehet se Anila Aliaj, u përjashtua nga partia vetëm se mendonte ndryshe nga Flamur Noka, dhe se i kërkoi llogari këtij të fundit se pse nuk kishte respektuar primaret.
Postimi i plotë:
E perjashtoi Flamuri nga kryesia zonjen Anila Aliaj sepse i kerkoi llogari per mosrespektimin e primareve.
E perjashtuan se foli, se ka mendim ndryshe nga udheheqja. Antaresia nuk duhet te mendoje, ajo duhet vetem te zbatoje ato qe thote Flamuri.
Ngjashem me kohen e PPSH kur te perjashtonin per shkeljen e vijes se Partise dhe syrgjynoseshe.
Ngjashem me kohen e Lulzim Bashes qe perjashtoi 5 deputete, midis te cileve dhe Flamur Noken sepse kishin mendime ndryshe nga Basha.
Sot te perjashton Foltorja e Flamur Nokes. Njelloj sikurse te perjashton edhe Rama nga partia e tij.
Fole po deshe. Jetojme ne demokraci.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd