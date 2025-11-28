Dita e pavarësisë, Rubio uron shqiptarët në emër të SHBA: Aleanca në NATO është themeli i mbrojtjes sonë të ndërsjellë

TIRANË – 28 Nëntor 2025 – Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka uruar popullin shqiptar me rastin e 113-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, duke theksuar partneritetin strategjik mes dy vendeve dhe rolin kyç të aleancës brenda NATO-s.
Në mesazhin e tij zyrtar, Rubio nënvizon se marrëdhëniet SHBA–Shqipëri mbështeten në një angazhim të përbashkët për siguri, stabilitet dhe një të ardhme më të begatë. Ai vlerësoi investimet e Shqipërisë në sigurinë kolektive të Aleancës dhe rolin e vendit në përballjen me kërcënimet globale.
Rubio përgëzoi bashkëpunimin mes dy vendeve në fushën e zbatimit të ligjit, duke theksuar rëndësinë e luftës së përbashkët kundër grupeve kriminale transnacionale dhe rrjeteve të trafikut të drogës. Po ashtu, ai vlerësoi hapat e Shqipërisë në forcimin e sigurisë kibernetike dhe në rritjen e kapaciteteve për t’u përballur me kërcënimet dixhitale.
Në mesazhin e plotë, Sekretari amerikan i Shtetit shprehet se SHBA pret të zgjerojë më tej partneritetin me Shqipërinë në fushën e sigurisë, ekonomisë dhe bashkëpunimit dypalësh.
Mesazhi i Rubio-s thekson se aleanca me Shqipërinë mbetet një shtyllë e rëndësishme për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe në hapësirën euroatlantike.
