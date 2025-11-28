SHBA/ Ndërron jetë anëtarja e Gardës që u qëllua në Uashington

Gruaja e rekrutuar në Gardën Kombëtare, e plagosur nga të shtënat me armë në Uashington pranë Shtëpisë së Bardhë, ka vdekur: këtë e ka njoftuar presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump. "Sarah Beckstrom nga Virxhinia Perëndimore, një nga gardistet për të cilët po flasim, një person shumë i respektuar, e re dhe madhështore, e cila e nisi shërbimin e saj në qershor 2023, e jashtëzakonshme në çdo aspekt, sapo na ka lënë. Nuk është më mes nesh", shpjegoi Trump gjatë një fjalimi në televizion me rastin e Ditës së Falënderimeve. Presidenti amerikan njoftoi gjithashtu se së shpejti Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin "masa për të ndalur narkotrafikantët venezuelianë edhe nga toka", pas sulmeve të kryera nga deti kundër anijeve të trafikantëve të drogës ose atyre të dyshuara si të tilla.
Ushtari tjetër që është qëlluar "po lufton për jetën", ka shtuar ai. "Ai është në gjendje shumë të rëndë. Po lufton për jetën dhe shpresojmë të marrim lajme më të mira për të". Pasi ka njoftuar vdekjen e Sarah Beckstrom, Trump ka folur për ushtarin tjetër të Gardës Kombëtare të plagosur në sulm. "Tjetri i ri po lufton për jetën. Ai është në gjendje shumë të keqe", ka thënë presidenti amerikan. "Dua të shpreh ankthin dhe tmerrin e gjithë kombit tonë për sulmin terrorist në të cilin një përbindësh i egër qëlloi dy anëtarë të Gardës Kombëtare të Virxhinias Perëndimore, të cilët ishin dislokuar si pjesë e Task Forcës së Uashingtonit", shtoi Trump, "mizoria e kryer nga i dyshuari na kujton se nuk ekziston asnjë prioritet më i rëndësishëm për sigurinë kombëtare sesa garantimi i kontrollit të plotë mbi njerëzit që hyjnë dhe qëndrojnë në vendin tonë".
Trump më pas ka bërë të ditur se dëshiron të "pezullojë përfundimisht imigracionin që vjen nga të gjitha vendet e Botës së Tretë". Një vendim, shkroi në një postim në Truth, për të "lejuar sistemin amerikan të rikuperohet plotësisht. Vetëm migracioni i kundërt mund t’i japë zgjidhje kësaj situate. Përveç këtij fakti, Gëzuar Ditën e Falënderimeve të gjithëve, përveç atyre që urrejnë, vjedhin, vrasin dhe shkatërrojnë gjithçka që përfaqëson Amerika: nuk do të qëndroni këtu gjatë".
Për atentatin është arrestuar Rahmanullah Lakanwal: bashkëpunëtor i ushtrisë amerikane dhe i CIA-s në Afganistan, ai ishte pranuar në SHBA në vitin 2021. I refugjati afgan, 29 vjeç, është plagosur nga një ushtar i tretë i Gardës Kombëtare pas sulmit./Corriere della sera
