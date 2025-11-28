OpenAI përballet me padi pas një rasti të rëndë që përfshin humbjen e jetës së një 16-vjeçari

SHBA, 28 Nëntor 2025 – OpenAI dhe CEO i saj, Sam Altman, janë paditur nga prindërit e një adoleshenti 16-vjeçar në SHBA, të cilët pretendojnë se kompania mban përgjegjësi për vdekjen e djalit të tyre. Prindërit Matthew dhe Maria Raine ngritën padinë në gusht, duke akuzuar kompaninë për dështim në mbrojtjen e të miturit gjatë përdorimit të teknologjisë së saj.
Në dokumentet e përgjigjes, të depozituara këtë të martë, OpenAI argumenton se nuk duhet të mbahet përgjegjëse, duke theksuar se gjatë muajve të përdorimit, sistemi i kishte sugjeruar adoleshentit të kërkonte ndihmë profesionale në mënyrë të përsëritur. Sipas kompanisë, çdo përpjekje për të anashkaluar masat e sigurisë shkelte qartë kushtet e përdorimit.
OpenAI thekson se udhëzimet e saj zyrtare paralajmërojnë përdoruesit të mos mbështeten te informacionet pa verifikim të pavarur dhe të mos përpiqen të shmangin mbrojtjet e integruara. Kompania gjithashtu deklaron se adoleshenti kishte pasur më herët probleme serioze të shëndetit mendor.
