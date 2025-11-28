Shuhet zjarri shkatërrimtar në Hong Kong, 94 viktima dhe qindra të zhdukur

HONG KONG – 28 Nëntor 2025 – Pas gati 48 orësh luftë me flakët, autoritetet në Hong Kong njoftuan se zjarrfikësit kanë përfunduar operacionet për shuarjen e zjarrit masiv që përfshiu kompleksin e banimit Wang Fuk Court në distriktin verior të Tai Po. Zjarri, që shpërtheu të mërkurën pasdite, dogji pothuajse plotësisht shtatë nga tetë kullat e ndërtesave.
Sipas buletinit të fundit zyrtar, numri i viktimave ka arritur në 94, ndërsa 78 persona të tjerë raportohen të plagosur. Autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të rritet, pasi shumë banorë ende rezultojnë të zhdukur.
Mediat lokale raportojnë se numri i personave të pagjetur mund të arrijë deri në 300, ndërsa ekipet e kërkim-shpëtimit po vijojnë kontrollet në zonat më të prekura.
Hetimet për shkaqet e zjarrit janë ende në vijim.
