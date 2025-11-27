Operacion në Korçë: Zbulohet skemë abuzive në AZHBR, 9 punonjës pezullohen nga detyra për falsifikim dhe korrupsion

Korçë, 28 nëntor 2025 — Policia e Korçës, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, ka finalizuar një operacion hetimor që ka çuar në zbulimin e një skeme abuzive të shpërdorimit të detyrës nga disa punonjës të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR).
Gjatë hetimeve është dokumentuar se një grup inspektorësh dyshohet se kanë falsifikuar të dhëna në aktet e verifikimit për fermerët përfitues të Skemës Kombëtare të Mbështetjes. Sipas të dhënave, punonjësit nuk kryenin kontrollet në terren për gjendjen faktike të kafshëve, ndërsa dyshohet se kanë përfituar në mënyrë korruptive shuma nga 10 deri në 50 mijë lekë për çdo aplikim, duke kualifikuar padrejtësisht fermerë për subvencione.
Në kuadër të operacionit, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Korçë ka caktuar masat shtrënguese “pezullim nga detyra” dhe “detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” për 9 personat e përfshirë: Andrea Miha, Julian Zgura, Entela Gjata, Ermal Ibri, Dritan Çela, Përparim Rustemi, Bruno Berberi, Endrit Ferati dhe Fatos Ibi.
Sipas autoriteteve, skema e dyshuar korruptive ka shkaktuar një dëm të konsiderueshëm ekonomik në buxhetin e shtetit. Hetimet vijojnë me qëllim identifikimin e personave të tjerë të implikuar dhe vënien e tyre përpara përgjegjësisë ligjore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd