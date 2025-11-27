Alimehmeti i kthen përgjigje Bardhit, fajëson drejtuesit për mungesë komunikimi

TIRANË, 27 nëntor — Tensionet brenda Partisë Demokratike u thelluan të enjten, pasi Ilir Alimehmeti reagoi ndaj deklaratave të Gazment Bardhit, i cili kishte tentuar të zhvlerësonte takimin e figurave të zgjedhura të PD-së duke e quajtur “thjesht një kafe”.
Nga studio e Top Story, Alimehmeti tha se problemi nuk qëndron tek takimi mes demokratëve, por tek fakti që drejtuesit e partisë kanë shmangur komunikimin me strukturat e zgjedhura.
“Të them të drejtën, unë statuset në Facebook nuk i komentoj,” u shpreh Alimehmeti. “Po të donte kryesia, më kishte thirrur. Jam anëtar i Këshillit Kombëtar, por s’na ka thirrur.”
Ai theksoi se demokratët flasin me njëri-tjetrin sepse janë lënë jashtë procesit vendimmarrës.
“Nuk ka pasur mundësi për të folur. Lënia mënjanë dhe mungesa e dialogut na çon në situatën ku jemi — një qeveri e kalbur dhe një opozitë që nuk afron dot njerëzit,” tha Alimehmeti.
Sipas tij, përgjegjësia bie mbi drejtuesit e PD-së, të cilët, sipas tij, nuk kanë thirrur asnjë nga anëtarët e zgjedhur me votë, duke larguar bazën dhe duke krijuar distancë brenda partisë.
“Privilegjet dhe përgjegjësitë janë lart. Numrat tanë i kanë, ne përgjigjemi gjithmonë,” tha ai. “Pse u desh që të mblidhnim këtë tryezë? Kjo pyetje u takon atyre. Ata nuk e kanë bërë detyrën dhe i kanë larguar njerëzit. Ne thjesht vazhdojmë punën për të kuptuar situatën dhe problemet.”
Deklaratat e tij vijnë në një moment kur PD vijon të përballet me përçarje të thella dhe mungesë kohezioni, në një kohë kur opozita kërkon të rikthejë besimin dhe mbështetjen e qytetarëve.
