10 shenja që tregojnë se ai ju pëlqen shumë, por nuk di si ta thotë

10 shenjat që ‘bërtasin’ se ju dëshiron – Lëvizjet që bën një burrë kur nuk di si ta shprehë interesin e tij
Shumica e burrave, sidomos kur ndjejnë tërheqje për një grua, nuk kanë absolutisht asnjë ide se si ta komunikojnë saktë këtë. Belbëzojnë. Hezitojnë. Bëjnë disa lëvizje të vogla, të çuditshme, që për ta kanë kuptim, por për të tjerët duken krejt të pakuptueshme.
Shumë burra nuk e shprehin interesin e tyre drejtpërdrejt. Në vend të kësaj, krijojnë takime “të rastësishme”, shfaqen shpesh në të njëjtat vende, rrotullohen rreth asaj që ndjejnë pa guxuar ta thonë hapur. Nëse këto sjellje ju duken të njohura, nuk është rastësi.
Më poshtë noa.al ju sjell dhjetë shenja delikate që tregojnë se një burrë tërhiqet nga ju, por e ka të vështirë ta shprehë me fjalë — sjellje që shihen shpesh te burrat më të rinj, por edhe te të rriturit që nuk ndihen rehat me komunikimin e drejtpërdrejtë.
Ju ndihmon për gjithçka
Ofron ndihmë për çdo gjë? T’i mbajë qeset e pazarit, të rregullojë rubinetin që pikon, të lëvizë mobiliet, të ndezë makinën tuaj në 7 të mëngjesit të dielën; dëshira e një burri për t’ju ndihmuar është shenjë klasike.
Kur një burrë ndjen tërheqje për ju, por nuk mund ta thotë, shpesh përpiqet të jetë i dobishëm. Kështu janë ndërtuar. Besojnë se, nëse zgjidhin problemet tuaja, ju do ta shihni vlerën e tyre.
Dallimi është se kjo gatishmëri shkon përtej mirësjelljes së zakonshme. Ai e bën me një entuziazëm të veçantë.
—
Gjuha e trupit e tradhton
Fjalët mund t’i kontrollojë, por trupi rrallë gënjen. Vini re si pozicionohet kur jeni në të njëjtën dhomë. A është i kthyer nga ju, edhe kur flet me dikë tjetër? A drejtohen këmbët e tij nga ana juaj? Këto nuk janë zgjedhje të vetëdijshme.
Janë reagime instinktive ndaj tërheqjes. Ekziston edhe fenomeni i “pasqyrimit”. Nëse ju përkuleni përpara, edhe ai përkulet pak më vonë. Nëse ju kryqëzoni krahët, mund ta bëjë edhe ai. Ky imitimi i pavetëdijshëm është një nga treguesit më të besueshëm të interesit.
—
Mban mend detaje
Kur një burrë interesohen vërtet, nuk harron asgjë. Nëse i thoni se ngjyra juaj e preferuar është blu-petrol, herën tjetër mund ta shihni me këmishë në atë ngjyrë. Kjo tregon vëmendje të thellë dhe të sinqertë.
Shumica e burrave nuk fokusohen te detajet. Por kur ndjejnë tërheqje të vërtetë, i mbajnë mend të gjitha: porosinë tuaj të kafesë, emrin e qenit që kishit fëmijë, faktin që nuk ju pëlqen koriandri, filmin që dëshironi të shihni. Gjithçka regjistrohet.
—
Kërkon mënyra për ta zgjatur bisedën
A keni vënë re se ka gjithmonë “edhe një gjë tjetër” për t’ju pyetur? Biseda duhej të kishte mbaruar prej pesë minutash, por ai vazhdon të gjejë tema të reja. Motin, një histori qesharake nga puna, një pyetje për planet tuaja të fundjavës — çdo gjë për t’ju mbajtur edhe pak.
Ndonjëherë kjo shfaqet si prani “rastësore” kur po largoheni. Çfarë rastësie, po largohet edhe ai në të njëjtën kohë. Sërish. Për të tretën ditë radhazi.
—
Nervozohen kur janë pranë jush
Kjo shenjë dallon sepse tregon kontrast. Me të tjerët është i sigurt dhe i qetë. Pranë jush; humbet fjalët, qesh në momente të gabuara ose hesht krejt. Sikur të harronte si të sillet normalisht.
Nervozizmi nuk vjen nga mungesa e vetëbesimit në përgjithësi. Vjen sepse i intereson shumë çfarë mendoni ju. Mendimi juaj ka peshë që të tjerët nuk e kanë, dhe kjo presion shfaqet si siklet.
—
Shfaqet aty ku e di që do t’ju gjejë
Jo në mënyrë shqetësuese, por sipas stilit “sa i vogël është ky qytet” që ndodh paksa shpesh për të qenë rastësi. Përmendni se shkoni në një kafene të caktuar të shtunave në mëngjes. Papritur, zbulon se edhe atij i pëlqen shumë ajo kafene.
Jeni në një kurs? Shikoni kush u regjistrua edhe në qeramikë, joga ose çfarëdo tjetër. Çelësi është modeli. Një herë mund të jetë rastësi. Dy herë akoma. Tre ose më shumë? Po krijon mundësi për të qenë pranë jush, sepse nuk di si ndryshe ta rrisë mundësinë t’ju flasë.
—
Hesht kur flisni për burra të tjerë
Ky reagim është pothuajse instinktiv. Ju tregoni një histori për një koleg mashkull ose përmendni një mik, dhe papritur sjellja e tij ndryshon. Buzëqeshja zbehet. Mund të qëndrojë i palëvizur.
Ose përpiqet ta mbulojë me një qetësi të shtirur. Kjo nuk është xhelozi kontrolluese. Është ndërgjegjësimi i dhimbshëm se nuk është i vetmi burrë në jetën tuaj, bashkë me frustrimin që nuk e ka bërë të qartë interesin e tij.
Ndonjëherë do të përpiqet të kuptojë në mënyrë diskrete nëse ata burra janë interes romantik. Pyetjet duken të lehta, por vëmendja ndaj përgjigjeve tuaja është shumë serioze.
—
Gjen mënyra për t’ju bërë të qeshni
Kur një burrë tërhiqet nga ju, t’ju bëjë të qeshni bëhet mision. Do të tregojë batuta, histori, vëzhgime qesharake, ndonjëherë edhe do të turpërohet, mjafton të marrë një të qeshur të sinqertë nga ju. E qeshura juaj është shpërblimi i tij.
Edhe kërkimet shkencore e mbështesin këtë. Është një nga format më të sigurta të afërsisë kur dikush ndihet shumë nervoz për të shprehur ndjenjat drejtpërdrejt.
—
Dëshiron gjithmonë të dijë mendimin tuaj
“Duhet ta pranojë këtë punë?”, “Si të duket ky restorant?”, “A më shkon kjo këmishë?”, “Si do ta trajtoje këtë situatë?”. Kur një burrë vlerëson mendimin tuaj në mënyrë të pazakontë, edhe për vendime që nuk kërkojnë domosdoshmërisht këshilla, kjo ndodh sepse gjykimi juaj ka rëndësi më të madhe se thjesht miqësore.
—
Ju mbron në mënyrë diskrete
Nuk bëhet fjalë për gjeste heroike. Janë gjëra të vogla. Ecën nga ana e jashtme e trotuarit. Qëndron te dera derisa të hyni në shtëpi. Ju dërgon mesazh “Arrite mirë?” pasi ndaheni.
Ju paralajmëron për akullin në trotuar, mban derën hapur pak më gjatë nga sa duhet. Këto instinkte mbrojtëse janë të thella, dhe kur një burrë ndjen tërheqje për ju, aktivizohen fuqishëm. Nuk ka të bëjë me dyshimin në aftësinë tuaj për t’u kujdesur për veten, por me faktin që i intereson se çfarë ju ndodh.
—
Këshillë
Të gjitha këto sjellje delikate nuk janë manipuluese apo të llogaritura. Shumë burra as nuk e kuptojnë që po i bëjnë. Shpesh nuk jemi të mirë në përpunimin e ndjenjave tona, aq më pak në komunikimin e tyre.
Ndjenjat “rrjedhin” përmes këtyre mënyrave; përmes gatishmërisë për të ndihmuar, nervozizmit, zgjedhjeve të vogla se ku të jemi dhe si të veprojmë. Nëse shihni shumë nga këto shenja te dikush, ka shumë gjasa që interesohet, por nuk gjen fjalët e duhura.
Dhe ndoshta, thjesht ndoshta, ia vlen t’ia bëni pak më të lehtë. Jo duke bërë gjërat për të, por duke krijuar hapësirë për një bisedë të sinqertë. Në fund të fundit, disa njerëz kanë nevojë për pak më shumë nxitje për të shprehur atë që ndjejnë. Ju duket e njohur ndonjë nga këto?
Foto: Pexels
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
