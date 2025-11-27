U përjashtua nga kryesia e degës së PD pas debatit me Flamur Nokën/ Anila Aliaj: Kam burrni më shumë se ju

TIRANË- Anila Aliaj është përjashtuar nga kryesia e degës së PD-së, në Kamëz. Pezullimi i saj erdhi pas debateve të zhvilluara ditën e djeshme, në mbledhjen e degës Paskuqan-Kamëz me deputetin e Partisë Demokratike, Flamur Noka.
Përjashtimin nga funksioni si anëtare e kryesisë të PD-së e ka njoftuar vetë Aliaj, përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Në postimin e saj, Aliaj shkruan se ajo doli fituese, pasi mori respektin dhe përkrahje e mijërave qytetarëve. Ajo tha fitoi respekt dhe mbështetje, ndërsa Noka fitoi mospërfilljen dhe "faqen e zezë."
"Dhe masa erdhi, përjashtimi nga grupi për njoftim të anëtarëve të kryesisë. Si gjithmonë, unë dola fituese, mora respekt dhe përkrahje nga mijëra qytetarë. Fituese pa figurë, pa pushtet, por vetëm me dinjitet, forcë e zë. Unë fitova respektin dhe mbështetjen; ju fituat mospërfilljen dhe faqen e zezë. Ta thashë në sallë, me 70 burra: e vetmja femër si anëtare kryesie. Vërtet jam femër, por kam burrni shumë më shumë se ju. I paburri nuk është ndryshe, vetëm si ju", shkruan ajo.
