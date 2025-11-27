‘Sofra e Pavarësisë’/ Osmani në Shkodër ia merr valles me Spiropalin. Foto

Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali, së bashku me Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, iu bashkuan festimeve për 113 vjetorin e Pavarësisë në Shkodër.
Nga "Sofra e Pavarësisë", në atmosferën kuqezi, Spiropali tha se "sot shumë se kurrë më parë, Shkodra qëndron e palëkundur si një simbol i pathyeshëm i unitetit e bashkimit kombëtar". Spiropali mirëpriti me një mesazh edhe Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani.
"Sofra e shqiptarit i përket mikut. Asnjë shprehje nuk rrok më fort shpirtin tonë të mikpritjes. Veçse, ju, e nderuar Vjosë, në këtë qytet vërtet jeni mike, por jo mysafire. Sepse ju, ashtu si të gjithë bashkëkombasit tuaj, vëllezërit e të njëjtit gjak, këtu jeni në shtëpinë tuaj", tha Spiropali.
