Porta USB e telefonit nuk shërben vetëm për karikim — ja çfarë tjetër mund të bëjë

Nga mikro-USB te USB Type-C, porta USB në telefonat inteligjentë ka evoluar shumë
Ndërsa përmirësimet në shpejtësinë e karikimit dhe transferimit mbeten thelbësore, edhe përdorimet e portës janë zgjeruar ndjeshëm, duke ju lejuar të kryeni detyra që më parë ishin të pamundura ose të kufizuara.
Duhet theksuar që funksionalitetet varen nga telefoni që përdorni dhe nga specifikimet e USB-C. Për shembull, disa telefona Android mbështesin kufje me USB-C, ndërsa të tjerë jo. E njëjta gjë vlen edhe për aplikime si USB OTG (On-The-Go), që ju lejon të lidhni pajisje dhe aksesorë drejtpërdrejt me telefonin.
Nëse keni një telefon Samsung, sidomos të mesëm ose të nivelit të lartë, porta USB-C ka gjasa të shërbejë për shumë funksione. Mund të lidhni monitor portativ, kamera termike apo aksesorë të tjerë — dhe kjo është vetëm fillimi. Më poshtë janë pesë përdorime interesante të portës USB të telefonit Samsung, përveç karikimit. Për disa prej tyre do t’ju duhen adapterë, ndaj mbani gati një komplet të përputhshëm me USB-C.
Transferim i shpejtë i skedarëve të mëdhenj me telefon tjetër ose kompjuter
Përtej karikimit, transferimi i skedarëve përmes kabllit është përdorimi më i thjeshtë dhe më i besueshëm — veçanërisht për skedarë të mëdhenj. Mjafton një kabllo USB-C që mbështet shpejtësi të larta transferimi; cilësia e kabllit dhe specifikat e pajisjeve përcaktojnë shpejtësinë.
Lidhni pajisjet. Në telefonin Samsung hapni panelin e njoftimeve, prekni njoftimin USB dhe zgjidhni “Transferim skedarësh / Android Auto”.
– Windows: hapni File Explorer dhe zgjidhni pajisjen për të kopjuar/lëvizur skedarë. – Mac: përdorni një mjet si OpenMTP për akses në memorien e telefonit.
Nëse lidhni një pajisje tjetër Android, vendosni modalitetin USB në “File transfer / Android Auto” te pajisja burim dhe “USB controlled by: This device” te tjetra. Pastaj zgjidhni aplikacionin për të parë dhe lëvizur skedarët.
Lidhje e një pajisjeje ruajtëse të jashtme për transferim dhe kopje rezervë
Porta USB-C ju lejon të lidhni memorie USB ose disqe të jashtme për transferim apo backup (p.sh., foto dhe video). Shumë pajisje kanë USB-A, ndaj do t’ju duhet një adapter USB-A → USB-C. Sigurohuni që disku të jetë formatuar në FAT32 ose exFAT.
Pasi ta lidhni, do të shihni njoftimin “USB storage added”. Prekeni për ta hapur diskun në menaxherin e skedarëve dhe kopjoni/lëvizni skedarë sipas nevojës. Mund të përdorni edhe menaxherë të palëve të treta.
Lidhje direkte me Ethernet për internet më të shpejtë dhe të qëndrueshëm
Kur Wi-Fi është i ngadaltë ose i paqëndrueshëm, mund të lidhni kabllo Ethernet direkt me telefonin përmes një adapteri USB-C → Ethernet. Lidhni kabllon me ruterin dhe adapterin, pastaj adapterin me telefonin. Do të shfaqet njoftimi “Ethernet cable connected”. Aktivizoni Ethernet te cilësimet; opsionalisht konfiguroni IP statike ose proxy. Tani keni internet më të besueshëm për shfletim, shkarkime ose lojëra.
Pasqyrimi i përmbajtjes në një ekran të jashtëm (monitor/TV)
Edhe pse pasqyrimi pa tela është i lehtë, lidhja me kabllo është më e qëndrueshme dhe funksionon me monitorë. Përdorni kabllo USB-C → HDMI ose adapter USB-C → HDMI (me kabllo HDMI ekzistuese). Lidhni telefonin me ekranin, vendosni burimin HDMI dhe ekrani i telefonit do të shfaqet. Nëse nuk pasqyrohet menjëherë, kontrolloni Settings > Connected devices > Samsung DeX > Connected display dhe sigurohuni që të jetë “Mirrored”.
Kthejeni telefonin në një “desktop” me DeX
Nëse keni modele kryesore Samsung (Z Fold, S, Note), mund ta shndërroni telefonin në një kompjuter të vogël me Samsung DeX. DeX ofron ndërfaqe si PC dhe është shumë i dobishëm për punë me dokumente, fletëllogaritje, redaktim imazhesh ose faqe web që kërkojnë version desktop. Modaliteti me kabllo ofron rezolucion më të lartë dhe vonesë më të ulët.
Lidhni telefonin me monitor/TV përmes USB-C → HDMI ose adapteri me shumë porta (për tastierë/mi). Kur kërkohet, nisni DeX ose shkoni te Settings > Connected devices > Samsung DeX > Connected display dhe zgjidhni “Extended”. Lidhni tastierë dhe maus; mund të lidhni edhe Ethernet nëse adapteri e mbështet. Kur mbaroni, shkëputni pajisjet.
Përfundim: Porta USB-C e telefonit është një mjet shumëfunksional: transferon shpejt skedarë, lidh pajisje ruajtëse, siguron internet të qëndrueshëm, pasqyron ekranin dhe madje e kthen telefonin në desktop. Me kabllot dhe adapterët e duhur, përfitimet janë dukshëm më të mëdha se thjesht karikimi.
