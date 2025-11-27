Psikologët bien dakord: Ky zakon parashikon ndarjen më shumë se çdo gjë tjetër

Psikologët bien dakord: kjo sjellje e parashikon ndarjen më shumë se çdo tjetër. Dhe është shenja më e fortë paralajmëruese për fundin e një marrëdhënieje
Nuk janë debatet për paratë, as tradhtia, as justifikimi “u larguam me kalimin e kohës”. Psikologët thonë se ekziston një sjellje shumë më e fshehtë që i shkatërron marrëdhëniet nga brenda: përçmimi.
Sado e pafajshme të duket të rrotullojmë sytë apo të hedhim një batutë sarkastike, e vërteta është se ky qëndrim mund të gërryejë komunikimin dhe intimitetin me partnerin.
Sipas psikologut të njohur John Gottman që citon noa.al, përçmimi është treguesi më i fortë se një marrëdhënie po shkon drejt fundit. Pas dekadash kërkimesh, ai përfundoi se ekzistojnë katër shenja që parashikojnë divorcin: kritika, mbrojtja e tepruar, tërheqja emocionale dhe përçmimi — ku ky i fundit është edhe më toksiku.
Përçmimi shfaqet shpesh në mënyra që nuk i kuptojmë menjëherë. Mund të marrë formën e një komenti ironik, një grimase të ekzagjeruar, talljeje me atë që thotë tjetri ose përgjigjes klasike “çfarëdo”. Të gjitha këto përcjellin të njëjtin mesazh: “Nuk të respektoj, nuk të marr seriozisht.” Dhe kur ky qëndrim përsëritet, pala tjetër fillon të ndihet e vogël, e parëndësishme, e refuzuar.
Le të mendojmë sa shpesh themi “whatever” vetëm për t’i dhënë fund një bisede. Në realitet, ajo që dëgjon tjetri është: “Nuk më intereson çfarë thua.” Kjo fjalë është kthyer në simbol të indiferencës dhe do të ishte më mirë ta nxirrnim nga fjalori ynë. Çdo marrëdhënie ka nevojë për komunikim dhe gatishmëri për të dëgjuar, jo për të përjashtuar.
Edhe sarkazma kërkon vëmendje. Edhe nëse mendojmë se “kështu jemi” ose “kemi humor”, partneri mund ta përjetojë si sulm. Specialistët shpjegojnë se përçmimi nuk lind nga një mosmarrëveshje e thjeshtë, por nga një ndjenjë epërsie ndaj tjetrit. Dhe kjo rrallë kalon pa pasoja. Kur ndiejmë se dikush na shikon “nga lart”, mbyllemi emocionalisht dhe largohemi.
Edhe gjuha e trupit ka rol të madh. Të shikosh diku tjetër kur tjetri flet, të kryqëzosh krahët, të shfaqësh bezdi me mimika apo psherëtima — të gjitha këto dërgojnë mesazh refuzimi. Mund të mos themi asnjë fjalë, por tjetri e kupton qartë. Në vend që të grumbullojmë tension, është më e shëndetshme të shprehim me sinqeritet dhe qetësi atë që na bezdis, në momentin që ndodh.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd