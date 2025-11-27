Paolo Fox për të premten 28 nëntor: Yjet ndahen në dy kampe – 3 shenjat që i buzëqesh fati dhe 3 që duhet të bëjnë hap pas

Fati është në anën e: Shigjetarit, Peshores, Luanit. Duhet më shumë kujdes dhe durim: Akrepit, Virgjëreshës, Gaforres
Jo çdo ditë është njësoj për të gjitha shenjat. Energjitë astrologjike sot krijojnë dallime të forta: disa shenja përfitojnë nga rastësi pozitive, lajme të mira dhe mbështetje, ndërsa të tjera duhet të tregohen më të matur, të ruajnë qetësinë dhe të mos nxitohen.
Nëse je në listën e të favorizuarve, shfrytëzoje momentin. Nëse jo, kij parasysh se maturia sot është aleati më i mirë.
SHENJAT MË ME FAT TË DITËS
Shigjetari
Shigjetari është një nga shenjat më të favorizuara. Ndihet më optimist, më i hapur dhe gati për lëvizje. Sot ka shanse për biseda që hapin dyer, ftesa të papritura ose ide që marrin mbështetje. Në dashuri ka lehtësi dhe spontanitet, ndërsa në punë nuk i mungon përkrahja. Është ditë ideale për plane, takime dhe iniciativa.
Peshorja
Peshorja gjen atë që kërkon më shumë: ekuilibër. Tensionet zbuten, marrëdhëniet përmirësohen dhe komunikimi rrjedh më natyrshëm. Ka fat në bashkëpunime, marrëveshje dhe çështje personale. Sot ndihet më e sigurt emocionalisht dhe merr vendime më të qarta. Një lajm pozitiv mund të vijë nga një person i afërt.
Luani
Luani shkëlqen dhe tërheq vëmendje pa u përpjekur shumë. Vetëbesimi është i lartë dhe kjo reflektohet në çdo fushë. Në punë mund të marrë vlerësim ose një sinjal pozitiv për diçka që pret, ndërsa në planin personal ndihet i vlerësuar dhe i dëshiruar. Sot çdo hap i guximshëm ka përfitim.
—
SHENJAT MË PAK TË FAVORSHME TË DITËS
Akrepi
Akrepi është emocionalisht i ngarkuar dhe ka tendencë të reagojë më fort seç duhet. Sot duhet të bëjë kujdes me fjalët dhe vendimet, sidomos në marrëdhënie. Keqkuptimet lindin lehtë dhe tensioni i brendshëm mund ta çojë drejt debatit. Këshilla kryesore: shmang përplasjet dhe lër kohën të bëjë punën e saj.
Virgjëresha
Virgjëresha ndihet e lodhur mendërisht dhe shumë kërkuese ndaj vetes dhe të tjerëve. Sot çdo detaj mund ta stresojë më shumë seç duhet. Në punë ka vonesa të vogla ose ndjenjë presioni, ndërsa në marrëdhënie mund të duket e ftohtë pa dashje. Është ditë më e mirë për organizim të brendshëm sesa për veprime të mëdha.
Gaforrja
Gaforrja ndikohet fort nga gjendja emocionale. Sot mund të ndihet më e pasigurt ose e ndjeshme dhe ta marrë gjithçka personalisht. Çështje familjare ose kujtime nga e kaluara dalin në plan të parë. Këshillohet të mos izolohet dhe të mos marrë vendime të rëndësishme nën ndikim emocioni. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd