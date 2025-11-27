Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Paolo Fox për të premten 28 nëntor: Yjet ndahen në dy kampe – 3 shenjat që i buzëqesh fati dhe 3 që duhet të bëjnë hap pas
Transmetuar më 27-11-2025, 21:33

Fati është në anën e: Shigjetarit, Peshores, Luanit. Duhet më shumë kujdes dhe durim: Akrepit, Virgjëreshës, Gaforres

Jo çdo ditë është njësoj për të gjitha shenjat. Energjitë astrologjike sot krijojnë dallime të forta: disa shenja përfitojnë nga rastësi pozitive, lajme të mira dhe mbështetje, ndërsa të tjera duhet të tregohen më të matur, të ruajnë qetësinë dhe të mos nxitohen.

Nëse je në listën e të favorizuarve, shfrytëzoje momentin. Nëse jo, kij parasysh se maturia sot është aleati më i mirë.

SHENJAT MË ME FAT TË DITËS

Shigjetari

Shigjetari është një nga shenjat më të favorizuara. Ndihet më optimist, më i hapur dhe gati për lëvizje. Sot ka shanse për biseda që hapin dyer, ftesa të papritura ose ide që marrin mbështetje. Në dashuri ka lehtësi dhe spontanitet, ndërsa në punë nuk i mungon përkrahja. Është ditë ideale për plane, takime dhe iniciativa.

Peshorja

Peshorja gjen atë që kërkon më shumë: ekuilibër. Tensionet zbuten, marrëdhëniet përmirësohen dhe komunikimi rrjedh më natyrshëm. Ka fat në bashkëpunime, marrëveshje dhe çështje personale. Sot ndihet më e sigurt emocionalisht dhe merr vendime më të qarta. Një lajm pozitiv mund të vijë nga një person i afërt.

Luani

Luani shkëlqen dhe tërheq vëmendje pa u përpjekur shumë. Vetëbesimi është i lartë dhe kjo reflektohet në çdo fushë. Në punë mund të marrë vlerësim ose një sinjal pozitiv për diçka që pret, ndërsa në planin personal ndihet i vlerësuar dhe i dëshiruar. Sot çdo hap i guximshëm ka përfitim.

SHENJAT MË PAK TË FAVORSHME TË DITËS

Akrepi

Akrepi është emocionalisht i ngarkuar dhe ka tendencë të reagojë më fort seç duhet. Sot duhet të bëjë kujdes me fjalët dhe vendimet, sidomos në marrëdhënie. Keqkuptimet lindin lehtë dhe tensioni i brendshëm mund ta çojë drejt debatit. Këshilla kryesore: shmang përplasjet dhe lër kohën të bëjë punën e saj.

Virgjëresha

Virgjëresha ndihet e lodhur mendërisht dhe shumë kërkuese ndaj vetes dhe të tjerëve. Sot çdo detaj mund ta stresojë më shumë seç duhet. Në punë ka vonesa të vogla ose ndjenjë presioni, ndërsa në marrëdhënie mund të duket e ftohtë pa dashje. Është ditë më e mirë për organizim të brendshëm sesa për veprime të mëdha.

Gaforrja

Gaforrja ndikohet fort nga gjendja emocionale. Sot mund të ndihet më e pasigurt ose e ndjeshme dhe ta marrë gjithçka personalisht. Çështje familjare ose kujtime nga e kaluara dalin në plan të parë. Këshillohet të mos izolohet dhe të mos marrë vendime të rëndësishme nën ndikim emocioni. /noa.al

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...