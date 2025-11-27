Tragjedia në Hong Kong/ Shkon në 83 numri i viktimave dhe raportohen mbi 250 të zhdukur

KINA- Numri i viktimave nga zjarri në kompleksin rezidencial në Hong Kong, është rritur. Autoritetet njoftuan se deri në këto momente janë raportuar 83 viktima dhe 75 të plagosur. Ndërsa numri i personave që rezultojnë të zhdukur është të paktën 250 veta. Mediat e huaja shkruajnë se një zjarrfikës ka vdekur dhe 11 të tjerë janë plagosur, gjatë përpjekjeve për shuarjen e zjarreve.
Një burrë u gjet i gjallë në katin e 16-të të njërës prej kullave, ndërsa në katër nga tetë ndërtesat e kompleksit flakët janë shuar dhe në tre prej tyre shuarja po vazhdon. Puna e shuarjes ishte jashtëzakonisht e vështirë për shkak të materialeve të ndezshme dhe ngarkesës së madhe termike në ndërtesa.
Ndërkohë, vëmendja e autoriteteve është përqendruar në shkaqet e zjarrit, të cilat për momentin mbeten ende të panjohura. Kompleksi banesor po rinovohej dhe jashtë ishin ngritur skela prej bambuje dhe rrjete, të cilat ishin të ndezshme dhe duket se kanë kontribuar në përhapjen e shpejtë të zjarrit. Tre drejtues të kompanisë së ndërtimit janë arrestuar, me dyshimin për vrasje të paqëllimshme dhe pakujdesi të rëndë.
