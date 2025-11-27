Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tërmeti me magnitudë 6.0 të shkallës Rihter ‘shkund’ Alaskën
Transmetuar më 27-11-2025, 20:17

ALASKA- Një tërmet me magnitudë 6.0 goditi Alaskën. Kështu deklaroi Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara (USGS), pa raportime të menjëhershme për viktima ose dëme.

Lëkundjet u regjistrua në orën 17:11 (GMT) dhe u ndje veçanërisht në Anchorage dhe zonat përreth. Epiqendra ishte e vendosur në një thellësi prej 80 kilometrash, sipas Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara.

Autoritetet kompetente njoftuan se nuk ka rrezik për një cunami, ndërsa deri më tani nuk janë raportuar të lënduar ose dëme në shtëpi dhe infrastrukturë. Shërbimet lokale të mbrojtjes civile vazhdojnë të monitorojnë situatën.

