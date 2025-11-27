Zegjine Çaushi sqaron popullin: Nuk kam qenë roje por juriste!

Deputetja socialiste Zegjine Çaushi ka reaguar pas publikimit të lajmit të Voxnews.al se ka punuar në kompaninë Illyrian Guard, përpara se të bëhej pjesë Kuvendit.
Ajo sqarimin ia drejton qytetarëve të qarkut Fier, të cilët edhe e nxorrën deputete, duke thënë se posti që ka mbajtur në Illyrian Guard ka qenë “juriste”.
Reagimi i plotë:
Të dashur qytetarë të Qarkut Fier, Për ju ndiej detyrim të reagoj. Me gjithë respektin e madh që kam për mediat dhe gazetarët, ju lutem të ushtroni profesionin tuaj brenda kufijve të informacionit të saktë dhe verifikimit paraprak. Qytetarët tanë meritojnë të informohen drejt, jo të dezinformohen. Sqarim publik: Së pari, kushdo është i lirë të bëjë lajm, por jo duke shtrembëruar faktet. Pozicionet e mia të punës, ndër vite, kanë qenë: 1. Specialiste e Emergjencave Civile 2. Kryeinspektore e IVMT 3. Juriste pranë shoqërisë “BA2” shpk (ndryshe nga çfarë paraqitet në media) 4. Juriste pranë shoqërisë “Illyrian Guard” ( Nga data 16 Maj 2024 deri në datën 25 Mars 2025, ndryshe nga çfarë paraqitet ne media) Sa i përket të ardhurave të mia, ato janë të gjitha të deklaruara zyrtarisht (me transaksionet bankare), të shoqëruara me dokumentacionin përkatës pranë institucioneve përkatëse. Ndërsa përsa i përket largimit tim nga puna në “Illyrian Guard”, sqaroj se shkëputja ka ndodhur në datën 25 mars 2025, ndryshe nga sa është paraqitur në media. Qytetarët meritojnë informacion të saktë, dhe unë do të vazhdoj të jem transparente në çdo hap. Ju falenderoj.
