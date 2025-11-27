Erion Isai paraqitet në SPAK

Kryetari i bashkisë së Kolonjës, Erion Isaj është paraqitur sot në SPAK, ndërsa pak kohë më parë ai u mor i pandehur për shkelje të barazisë në tendera.
Socialisti akuzohet konkretisht për “Shkelje të parimeve të barazisë së pjesëmarrësve në tendera ose ankande publike”. SPAK ka hetuar konkretisht tenderin e rrugës Korçë-Ersekë, si dhe atë të ujësjellësit të fshatrave.
Në dosjen e SPAK, kryebashkiaku socialist i Kolonjës, Erion Isai, dyshohet se ka qenë i interesuar dhe nxituar drejtpërdrejt për dy nga tenderët që Prokuroria e Posaçme e ka marrë të pandehur për shpërdorim detyre dhe shkelje e barazisë në tenderë.
Bisedat e shpeshta me administratoren e kompanisë “A & E Enginnering” sh.p.k, të zbardhura nga hetuesit, tregojnë këmbënguljen e zyrtarit të lartë vendor për të ndikuar dhe përfituar, nëpërmjet manipulimit të shifrave, dokumentacioneve dhe rregullimit të fondeve me qëllim të dyshuar përfitimin financiar.
