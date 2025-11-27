Gjykata Kushtetuese shtyn për 2 dhjetor shqyrtimin e çështjes “Balluku”

TIRANË – Kolegji i Gjykatës Kushtetuese i përbërë nga gjyqtarët Sandër Beci, Sonila Bejtja dhe Marsida Xhaferllari ka vendosur të shtyjë për javën e ardhshme mbledhjen ku do të shqyrtohej kërkesëpadia e paraqitur nga qeveria në lidhje me çështjen “Balluku”.
Seanca, e planifikuar të zhvillohej sot, është caktuar për 2 dhjetor, ndërsa pritet që gjykata të publikojë së shpejti afatin zyrtar të mbledhjes.
Belinda Balluku u pezullua nga detyra pasi u mor e pandehur në lidhje me tenderin me vlerë 190 milionë euro për ndërtimin e tunelit të Llogarasë. Ajo akuzohet gjithashtu në dyshimet për parregullsi në tenderin 20 milionë euro të lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës.
Sipas SPAK, për të dy procedurat – me vlerë totale 210 milionë euro – Balluku dyshohet se ka paracaktuar fituesin duke ndërhyrë në procesin e zhvillimit të garës. Pas këtyre zhvillimeve, çështja është dërguar në Gjykatë Kushtetuese, ndërkohë që qeveria i ka hequr të drejtën e firmës.
