SPAK arreston oficerin e Antiterrorit! Emri
27-11-2025, 13:14

27 Nëntor, 2025

Arrestohet oficeri i Antiterrorit, Igli Haxhiaj.

Ai akuzohet si i lidhur me grupin e goditur nga SPAK me palën italiane.

Dyshohet për disa vepra penale, nxjerrje të sekretit hetimor, korrupsion dhe shpërdorim detyre.

Më herët ka qenë te Operacionalja, periudhë kur dyshohet se është kryer vepra penale.

