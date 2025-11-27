SPAK arreston oficerin e Antiterrorit! Emri

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 27-11-2025, 13:14
27 Nëntor, 2025
Arrestohet oficeri i Antiterrorit, Igli Haxhiaj.
Ai akuzohet si i lidhur me grupin e goditur nga SPAK me palën italiane.
Dyshohet për disa vepra penale, nxjerrje të sekretit hetimor, korrupsion dhe shpërdorim detyre.
Më herët ka qenë te Operacionalja, periudhë kur dyshohet se është kryer vepra penale.
