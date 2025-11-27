Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Dua një fëmijë me të’/ Ja si i përgjigjet Arbër Çepani kërkesës së Lei Krajës
Transmetuar më 27-11-2025, 12:21

Një ditë më parë në emisionin “Pardon My French” në Top Albania Radio, u diskutua tema në lidhje me deklaratën që bëri Arjan Curri në podkastin e Grida Dumës, ku tha se do të bënte një fëmijë me marrëveshje.

Moderatorja e njohur, Lei Kraja, i habiti të pranishmit në studion e emisionit si dhe dëgjuesit kur bëri deklaratën e papritur. Ajo tha se ka menduar që nëse nuk do të ketë bërë fëmijë deri në moshën 35-vjeçare, do t’i thotë Arbër Çepanit që të bëjnë një fëmijë me kontratë.

Kësaj deklarate të papritur të Leit i ka kthyer përgjigje menjëherë Çepani. Ky i fundit ka publikuar në “Instastory” videon ku tregon moderatoren teksa thotë kërkesën e saj për të.

“Jam dakord. E bëjmë që tani”, ka shkruar Arbër në postimin e tij.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

