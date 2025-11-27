Tragjedia më e rëndë në gjashtë dekada në Hong Kong: 55 viktima, qindra persona ende të zhdukur

27 Nëntor 2025 — Aktualitet
Hong Kong po përballet me një nga fatkeqësitë më të rënda të 60 viteve të fundit, pasi një zjarr masiv në një ndërtesë shumëkatëshe ka shkaktuar të paktën 55 viktima, ndërsa 268 persona raportohen ende të zhdukur. Sipas autoriteteve, 51 persona kanë humbur jetën në vendngjarje, katër të tjerë në spital, dhe mes viktimave është edhe një zjarrfikës.
Mediat lokale raportojnë se flakët u përhapën me shpejtësi për shkak të sasisë së konsiderueshme të fishekzjarrëve të magazinuara në katet e sipërme, rreth 22.7 kg, të cilat shkaktuan shpërthime të fuqishme dhe vështirësuan procesin e evakuimit.
Ky është zjarri më vdekjeprurës në Hong Kong që prej vitit 1962, kur një shpërthim fishekzjarrësh në Sham Shui Po mori dhjetëra jetë. Qyteti ka përjetuar disa tragjedi të rënda në dekada, mes tyre edhe zjarrin e vitit 1996 në ndërtesën “Garley”, ku humbën jetën 41 persona.
Ndërkohë, ekipet e kërkim-shpëtimit po punojnë në kushte ekstreme për të lokalizuar të zhdukurit dhe për të ndihmuar të mbijetuarit, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për shkaqet e magazinimit të materialeve të rrezikshme në zonën e banuar.
