Gjykata Kushtetuese mblidhet sot për kërkesën për pezullimin e Belinda Ballukut
Transmetuar më 27-11-2025, 10:22

27 Nëntor 2025 – Aktualitet

Kolegji i Gjykatës Kushtetuese zhvillon sot mbledhjen për të vlerësuar nëse kërkesa e qeverisë për pezullimin e zv.kryeministres Belinda Balluku do të kalojë për shqyrtim të mëtejshëm.

Treshja e gjyqtarëve pritet të analizojë nëse kërkesa plotëson kriteret procedurale dhe kushtetuese për t’u marrë në trajtim nga trupa gjyqësore.

Belinda Balluku u pezullua nga detyra e Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, si edhe nga posti i zv.kryeministres, me vendim të GJKKO-së. Qeveria ka ankimuar këtë vendim në Gjykatën Kushtetuese, duke argumentuar se pezullimi përbën ndërhyrje në funksionimin e pushtetit ekzekutiv.

