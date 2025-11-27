Gjykata Kushtetuese mblidhet sot për kërkesën për pezullimin e Belinda Ballukut

27 Nëntor 2025 – Aktualitet
Kolegji i Gjykatës Kushtetuese zhvillon sot mbledhjen për të vlerësuar nëse kërkesa e qeverisë për pezullimin e zv.kryeministres Belinda Balluku do të kalojë për shqyrtim të mëtejshëm.
Treshja e gjyqtarëve pritet të analizojë nëse kërkesa plotëson kriteret procedurale dhe kushtetuese për t’u marrë në trajtim nga trupa gjyqësore.
Belinda Balluku u pezullua nga detyra e Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, si edhe nga posti i zv.kryeministres, me vendim të GJKKO-së. Qeveria ka ankimuar këtë vendim në Gjykatën Kushtetuese, duke argumentuar se pezullimi përbën ndërhyrje në funksionimin e pushtetit ekzekutiv.
