Tre shenjat e horoskopit që do të përjetojnë dashurinë e vërtetë deri në fund të vitit 2025 – Gjithçka mund të nisë nga një takim i rastësishëm

Flasin 4 astrologë të njohur, Carol Starr, Neda Farr, Laura dhe Elizabeth Brobeck
Jo të gjithë patën një jetë sentimentale të zjarrtë në vitin që po mbyllet, 2025. Megjithatë, pas takimeve që nuk u realizuan kurrë dhe ndarjeve të dhimbshme, dashuria e vërtetë dhe e sinqertë më në fund po vjen për këto tre shenja të horoskopit deri në fund të vitit 2025.
Ashtu si çdo gjë tjetër në jetë, dashuria e vërtetë nuk shfaqet papritur. Ajo mund të nisë nga një takim i rastësishëm me një të panjohur ose nga një miqësi afatgjatë që gradualisht shndërrohet në diçka më romantike. Dashuria autentike nuk ka domosdoshmërisht formë romantike — ekzistojnë edhe “shpirtra binjakë” platonikë.
Nëse i përkisni këtyre shenjave dhe qëllimi juaj është të gjeni dashurinë e vërtetë, nuk keni pse të prisni edhe shumë. Ndoshta nuk do të ndodhë pikërisht në këtë moment, por jeni të destinuar ta përjetoni dashurinë e sinqertë deri në fund të vitit 2025.
Tre shenjat që do të përjetojnë dashurinë e vërtetë deri në fund të vitit 2025 janë Shigjetari, Binjakët dhe Demi.
Shigjetari
Shigjetarë, dashuria e vërtetë dhe e sinqertë po vjen për ju deri në fund të vitit 2025. Sigurisht, “e keni shmangur për një kohë të gjatë”, siç ka theksuar astrologia profesioniste Carol Starr në një publikim sot, pasi jeni të njohur për preferencën ndaj argëtimit më shumë sesa ndaj angazhimit afatgjatë. Megjithatë, kur të shfaqet dashuria e vërtetë, do të jeni shumë më të përgatitur nga sa mendoni.
Sipas lexueses së tarotit Laura, me mbi 25 vite përvojë, deri në fund të nëntorit 2025 mund të gjendeni tashmë në një lidhje të re. Qoftë romantike, platonike apo edhe profesionale, kjo lidhje do të vijë papritur, por do të jetë pikërisht ajo që nuk e dinit se ju duhej.
“Kjo lidhje do të shkaktojë një transformim të plotë në jetën tuaj”, shpjegon Laura, pasi nuk do të ngjajë me asgjë nga sa keni përjetuar deri më tani. Prisni që ky person t’ju tërheqë fort, duke u përputhur plotësisht me natyrën tuaj inteligjente, aventureske dhe të lirë.
Binjakët
Binjakë, “dashuria përshkon rutinën tuaj të përditshme” gjatë muajit nëntor, sipas astrologes Neda Farr. Kjo energji ndihmon që dashuria e vërtetë dhe e sinqertë të shfaqet në jetën tuaj deri në fund të vitit 2025.
“Do të përjetoni shumë më tepër romancë gjatë dhjetorit”, shpjegon astrologia Elizabeth Brobeck, aq sa dhjetori pritet të jetë muaji më i mirë i vitit për jetën tuaj sentimentale.
Megjithëse dashuria është e destinuar të hyjë në jetën tuaj, varet nga ju ta dalloni dhe t’i lejoni asaj të bëhet pjesë e saj. Si shenjë e sunduar nga Mërkuri, planeti i mendimit, ndonjëherë keni prirjen të analizoni gjithçka në detaje, duke rrezikuar të sabotoni veten. Kur dashuria të shfaqet, në vend që ta analizoni tej mase, lejojini vetes ta pranoni.
Demi
Demë, këtë periudhë jeta juaj sentimentale mund të duket si një betejë e vazhdueshme mes shpresave dhe zhgënjimeve. Nga njohjet që nuk përmbushën pritshmëritë tuaja deri te zhgënjimet e njëpasnjëshme, koha e fundit nuk ka qenë më e favorshmja në dashuri. Megjithatë, deri në fund të vitit 2025, gjithçka pritet të ndryshojë për mirë, sipas Carol Starr.
Do të filloni të shihni ndryshime pozitive në jetën tuaj sentimentale sapo të përfundojë retrograda e Saturnit më 27 nëntor 2025. Pas kësaj, “rrethi juaj shoqëror do të zgjerohet dhe do të hapet”, siç shpjegon Brobeck, duke krijuar shumë mundësi për të njohur njerëz të rinj dhe për të gjetur dashurinë e vërtetë dhe të sinqertë. /noa.al
