I riu humb jetën pasi hëngri për disa javë ushqime të mbuluara me majonezë

Trajner fitnesi, 30 vjeç, ndërron jetë pas një sfide të ngrënies së tepruar që përfshinte ushqime të mbuluara me majonezë. Dmitry Nuyanzin raportohet se po përpiqej të shtonte, e më pas të humbiste, rreth 23 kg për të promovuar programin e tij të fitnesit
Një trajner fitnesi ka pësuar arrest kardiak fatal pasi mori pjesë në një sfidë të ngrënies së tepruar, ku synonte të shtonte më shumë se 25 kg – dhe më pas t’i humbiste – për të promovuar programin e tij të ri për humbje peshe.
Nuyanzin, trajner fitnesi dhe influencer nga qyteti rus Orenburg, kaloi disa javë duke konsumuar rreth 10,000 kalori në ditë, me synimin për të shtuar mbi 25 kg. Plani i tij ishte që më pas të humbiste peshën përmes programit të ri të fitnesit, sipas përkthimeve nga postimet në rrjetet sociale në rusisht.
Sipas raportimeve, 30-vjeçari filloi të ndihej keq dhe anuloi seancat e stërvitjes, duke u thënë miqve se do të shkonte te mjeku. Ai ndërroi jetë në gjumë si pasojë e një arresti kardiak.
Brenda një muaji, Nuyanzin kishte shtuar rreth 23 kg si pjesë e sfidës. Ai kishte premtuar të paguante 100 dollarë për këdo që do të humbiste 10% të peshës trupore duke përdorur programin e tij deri në Vitin e Ri.
“Programi im për HUMBJE PESHE po nis së shpejti, ku mund të fitoni çmime të bukura dhe, më e rëndësishmja, të ndërtoni një trup të bukur, të mësoni si të ushqeheni dhe të argëtoheni!”, kishte shkruar ai, në atë që dukej se ishte llogaria e tij në Instagram. “Unë do të humbas peshë bashkë me ndjekësit e mi, kështu që do të jetë dyfish emocionuese!”
Më 18 nëntor, ai kishte ndarë se pesha e tij kishte kaluar 104 kg.
Shtimi në peshë u ndihmua nga ushqime me përmbajtje të lartë kolesteroli, kishte thënë ai sipas raportimeve.
“Për mëngjes ha një pjatë me ëmbëlsira dhe gjysmë torte. Për drekë zakonisht ha rreth 800 gramë petulla me majonezë,” kishte thënë ai. “Gjatë ditës mund të ha snacks si patatina, ndërsa për darkë ha një burger dhe dy pica të vogla, ose në kafene, ose të porositura.”
Nuyanzin u përkujtua me shumë dashuri në rrjetet sociale. “Jam në shok të plotë. Pse Zoti i merr njerëzit më të mirë?”, shkroi një komentues, ndërsa të tjerë e kujtuan si një “njeri të jashtëzakonshëm” dhe “pozitiv”.
Sipas shpjegimeve të Brown University, pesha e tepërt mund të shkaktojë ngarkesë të madhe për zemrën. “Sa më i madh trupi, aq më shumë duhet të punojë zemra për të pompuar dhe qarkulluar gjakun. Pesha e tepërt rrit edhe volumet e trupit, duke krijuar më shumë rezistencë që zemra duhet ta kapërcejë gjatë rrahjeve.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd