Natë e ‘çmendur’ në Champions League
Transmetuar më 27-11-2025, 08:06

ZVICER – Një natë e çmendur ishtre e mërkura në Ligën e Kampionëve, ku në total u shënuan 42 gola. Rezultati më surprizues ishte humbja e Liverpoolit brenda në shtëpi nga holandezët e PSV-së me rezultatin e thellë 1-4.

Nga ana tjetër, Reali i Madridit mundi me vuajtje Olympiacosin në Greqi me rezultatin 3-4, ku të katërt golat u shënuan nga Kylian Mbappe.

Një fitore spektakolare e arriti edhe PSG, e cila mundi 5-2 ekipin e Tottenham. Në sfidat e tjera, Atalanta e Gjimshitit mundi 0-3 Frankfurtin, ndërsa Sporting mposhti 3-0 Club Brugge.

Ja rezultatet e ndeshjeve të së mërkurës dhe renditja e Champions League pas ditës së pestë:

