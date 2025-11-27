Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarri në kompleksin e banimit në Hong Kong, 44 viktima dhe 279 të zhdukur
Transmetuar më 27-11-2025, 07:35

27 Nëntor, 2025

Zjarri i fuqishëm që përfshiu kompleksin e banimit në Hong Kongun është bërë ngjarja më vdekjeprurëse në të paktën 63 vitet e fundit.

Autoritetet konfirmojnë se të paktën 44 persona kanë humbur jetën, ndërsa 279 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur.

Bilanci aktual i viktimave tashmë ka barazuar tragjedinë e gushtit të vitit 1962 në zonën Sham Shui Po, ku një zjarr i madh shkaktoi vdekjen e 44 personave dhe la qindra të pastrehë.

Sipas South China Morning Post, rreth 22.7 kilogramë fishekzjarre të ruajtura në ndërtesë kishin bërë që flakët të përhapeshin me shpejtësi në katet e sipërme.

Një tjetër zjarr i rëndë në nëntor të vitit 1996, në ndërtesën Garley në Koëloon, kishte shkaktuar vdekjen e 41 personave dhe plagosjen e 81 të tjerëve.

Ngjarja më tragjike e regjistruar ndonjëherë në Hong Kong daton në vitin 1948, kur një shpërthim në katin përdhes të një magazinë pesëkatëshe që përmbante “mallra të rrezikshme” shkaktoi vdekjen e 176 personave.

