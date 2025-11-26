Mbyllet unaza e Pogradecit për shkak të rrëshqitjes së gurëve

Pogradec, — Autoritetet vendore kanë njoftuar mbylljen e përkohshme të segmentit hyrës të Unazës së Pogradecit, në drejtim nga Qafë Thana drejt qytetit, për shkak të rrezikut të rënies së gurëve pas dëmtimit të skarpatës nga reshjet e ditëve të fundit.
Sipas njoftimit, bëhet fjalë vetëm për hyrjen e unazës, ku specialistët kanë konstatuar shembje të pjesshme të terrenit dhe rrezik potencial për qarkullimin rrugor. Ekipet e punës do të vijojnë edhe nesër ndërhyrjet për stabilizimin dhe konsolidimin e skarpatës.
Rihapja e rrugës do të bëhet në një moment të dytë, pasi të jenë përfunduar punimet dhe të jetë garantuar plotësisht siguria e drejtuesve të mjeteve.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve dhe drejtuesve të automjeteve të tregojnë kujdes dhe të ndjekin udhëzimet deri në normalizimin e situatës.
Njoftohen të gjithë drejtuesit e automjeteve se segmenti hyrës i Unazës së Pogradecit kur vjen nga Qafë Thana drejt qytetit, do të jetë përkohësisht i mbyllur për qarkullim për shkak të rrezikut të rënies së gurëve, si pasojë e dëmtimit të një pjese të skarpatës nga reshjet e fundit. ❗️Theksojmë vetëm hyrja për më Unazë.
Punonjësit në terren do të vijojnë edhe nesër punën për stabilizimin dhe përmirësimin e skarpatës së kodrës. Hapja e këtij segmenti do të njoftohet në një moment të dytë, sapo të përfundojnë punimet dhe të garantohet siguria.
