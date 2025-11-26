Vr’asja e dy ushtarëve të Gardës Kombëtare, Trump paralajmëron përgjigje të ashpër

Uashington, 26 nëntor 2025 – Dy ushtarë të Gardës Kombëtare të SHBA-së humbën jetën pas një sulmi me armë zjarri pranë Shtëpisë së Bardhë, në një nga zonat më të mbrojtura të kryeqytetit amerikan. Njësitë e emergjencës dhe policia u vendosën menjëherë në terren, ndërsa autoritetet konfirmuan se një i dyshuar është arrestuar.
Policia Metropolitane e Washington D.C. njoftoi në platformën “X” se “zona është e siguruar” dhe se personi i dyshuar për të shtënat është vënë në pranga. Hetimet për identifikimin e motivit vijojnë intensivisht.
Në momentin e ngjarjes, Presidenti amerikan Donald Trump ndodhej në fushën e tij të golfit në West Palm Beach, Florida. Ai reagoi pak më vonë në rrjetin social Truth, duke e quajtur sulmin një akt të rëndë dhe duke paralajmëruar një përgjigje të fortë:
“Personi që qëlloi dy anëtarët e Gardës Kombëtare, të cilët janë në gjendje kritike, është gjithashtu rëndë i plagosur, por pavarësisht kësaj, do të paguajë një çmim shumë të lartë! Zoti bekoftë Gardën tonë Kombëtare, si dhe të gjitha Forcat e Armatosura dhe ato policore!”
**Çfarë është Garda Kombëtare?**
Garda Kombëtare është një forcë ushtarake rezervë e shpërndarë në të 50 shtetet amerikanë, si dhe në Washington D.C., Guam dhe Puerto Rico. Njësitë e saj shërbejnë si një strukturë mbështetëse në raste katastrofash natyrore, ruajtje të rendit dhe operacione sigurie, ndërsa disa trupa mund të dërgohen edhe jashtë vendit.
Edhe pse raportojnë te Departamenti i Mbrojtjes, aktivizimi i Gardës Kombëtare zakonisht bëhet nga guvernatorët e shteteve, ndërsa presidenti mund t’i federalizojë në raste të veçanta. Kompetencat e tyre janë të kufizuara dhe ata nuk kanë të njëjtat të drejta arrestimi si policia lokale.
Në muajt e fundit, Garda Kombëtare ishte vendosur në Washington D.C. si pjesë e operacionit për goditjen e kriminalitetit të shpallur nga Presidenti Trump.
Hetimet për incidentin e rëndë vazhdojnë, ndërsa autoritetet nuk kanë bërë ende publike detaje të mëtejshme mbi motivet ose të dhënat e autorit të dyshuar.
