Shtëpia e Bardhë futet në lock down pasi dy gardistë u qëlluan për vdekje pranë saj

Përditësime të drejtpërdrejta nga Uashingtoni: Dy anëtarë të Gardës Kombëtare u qëlluan pranë Shtëpisë së Bardhë
Këto janë informacionet më të fundit
Dy anëtarë të West Virginia National Guard u qëlluan pranë White House pasditen e së mërkurës, njoftoi guvernatori i shtetit në rrjetet sociale, duke shtuar se kishte raportime kontradiktore për gjendjen e tyre. Fillimisht, ai deklaroi se të dy ishin ndarë nga jeta si pasojë e sulmit, por më pas e përgënjeshtroi këtë deklaratë.
Anëtarët e Gardës ishin pjesë e një dislokimi të urdhëruar në muajin gusht nga Donald Trump. Autori i dyshuar i ngjarjes u plagos gjithashtu rëndë, tha presidenti në një postim në rrjetet sociale, duke shtuar se personi përgjegjës “do të paguajë një çmim shumë të lartë”. Zyrtarët lokalë konfirmuan se një i dyshuar ishte vënë në pranga.
Shumë detaje rreth incidentit, i cili ndodhi rreth orës 14:15, mbeten ende të paqarta. Zyrtarët planifikonin një konferencë për media të improvizuar pasditen e së mërkurës pranë vendit të ngjarjes, ku pritej të jepeshin informacione të reja.
Detajet e deritanishme
Ku ndodhi:
Dhjetëra mjete emergjence dhe automjete policie u grumbulluan në kryqëzimin e rrugëve 17 dhe I, në veriperëndim të Uashingtonit, pranë hyrjes së një hoteli, vetëm pak metra larg Shtëpisë së Bardhë. Policia lokale kishte rrethuar disa blloqe, ndërsa ekipet e emergjencës i dhanë ndihmën e parë njërës prej viktimave të dyshuara.
Masat e sigurisë në Shtëpinë e Bardhë:
Fillimisht, Shtëpia e Bardhë u vendos në statusin “condition red”, që nënkupton një kërcënim të mundshëm për jetën. Më pas, niveli u ul në “orange”, që tregon “rrezik të lartë”, pasi u konfirmua se i dyshuari ishte ndaluar. Presidenti Trump dhe disa nga këshilltarët e tij më të lartë nuk ndodheshin në ambientet e Shtëpisë së Bardhë në atë moment.
Dislokim i diskutueshëm:
Ngjarja ndodhi në një kohë kur dislokimi i më shumë se 2,000 trupave të Gardës Kombëtare në rrugë dhe stacione metroje në Uashington është shoqëruar me polemika të forta. Shumë prej tyre ishin vendosur në zona turistike në qendër të qytetit. Javën e kaluar, një gjykatës federal urdhëroi pezullimin e përkohshëm të këtij dislokimi, i cili kishte nisur në gusht, duke vlerësuar se ka gjasa të jetë i paligjshëm.
Ngjarja mbetet në hetim dhe autoritetet pritet të japin më shumë informacion në orët në vijim. /noa.al
