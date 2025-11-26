Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tragjike në Rodos, ushtari 19-vjeçari vdes pasi i shpërtheu granata
Transmetuar më 26-11-2025, 21:29

Një tragjedi ka ndodhur ditën e sotme në ishullin Rodos, ku një 19-vjeçar ushtar humbi jetën nga një granatë që shpërtheu gabimisht.

Gjithashtu në të njëjtin shpërthim, një rreshter 39-vjeçar u plagos rëndë dhe iu amputua.

Tragjedia ndodhi pak pas orës 10:00 të mëngjesit të së mërkurës, më 26 nëntor, në zonën Afantou të Rodosit

Aksidenti ndodhi në poligonin e qitjes në zonën Afantou të Rodosit gjatë një aktiviteti të planifikuar stërvitor për qitje me granata të ETH-së së 6-të. Gjithçka ndodhi gjatë trajtimit të një granate mbrojtëse, kur një shpërthim ndodhi shumë afër personelit. Indikacionet fillestare tregojnë për një gabim në trajtim dhe aktivizim të parakohshëm, një skenar që po shqyrtohet nga njësitë kompetente.

Një ekip evakuimi veproi në një kohë shumë të shkurtër për të larguar dy ushtarët nga zona e Afantou.

