Polonia blen 3 nëndetëse për t`i paraprirë rrezikut rus

Ministri i mbrojtjes i Polonisë njoftoi sot se vendi i tij ka zgjedhur Suedinë për ta furnizuar atë me tre nëndetëse të reja.
Kontrata e re forcon aftësitë ushtarake të vendit përballë kërcënimit rus.
“Oferta suedeze përmbush të gjitha pritjet e Marinës”, tha Vladislav Kosinyak-Kamis për shtypin.
Polonia do të nënshkruajë kontratën për blerjen e nëndetëseve suedeze më së voni në tremujorin e dytë të vitit 2026, tha Koscienniak-Kamis, e cila është gjithashtu zëvendëskryeministre, duke shtuar se marrëveshja vlerësohet në 10 miliardë zloty (2.36 miliardë euro).
Polonia ka zgjedhur Saab-in suedez si furnizuesin e saj në marrëveshje, e cila është një element kyç në përpjekjet e Varshavës për të forcuar mbrojtjen e saj në Detin Baltik.
