Vetëvendosja zgjedh me asnjë votë kundër Albin Kurtin si kandidat për kryeministër

Prishtinë- Zyrtarisht, Levizja Vetëvendosje ka shpallur Albin Kurtin si kandidat për kryeministër për zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 28 dhjetor.
Ai u votua në mbledhjen e 61-të të partisë.
Nënkryetari i kësaj partie, Glauk Konjufca ka thënë se e nominon Kurtin duke e vlerësuar si lideri demokratik i vendit.
“Unë do ta nominoj më të votuarin nga populli ynë në historinë e demokracisë sonë parlamentare. Më meritorin në udhëheqjen e Lëvizjes Vetëvendosje, liderin e vërtetë të transformimit social dhe demokratik, kryeministrin më të suksesshëm të Republikës sonë, Albin Kurtin”, ka deklaruar Konjufca.
