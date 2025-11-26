Vjedhje masive në bizneset dhe vilat e Venecias, arrestohen 4 shqiptarë

Bastisje dhe vjedhje të planifikuara dhe të vazhdueshme në banesa, biznese dhe vila, duke u kthyer në tmerrin e banorëve të rajonit të Venecias dhe më gjerë.
Policia italiane ka çmontuar një grup “skifterësh” shqiptare, duke arrestuar 4 prej tyre në goditjen e fundit në Padova, me mbështetjen e kolegëve të tyre nga selia e policisë së Friulit. Autorët po ktheheshin nga plaçkitjet e kryera në zonën e Pordenones.
Dy prej tyre tentuan edhe arratisjen. Grupi akuzohet për vjedhje të mallrave e sendeve me vlerë dëmi rreth 200,000 euro. Mes materialeve të vjedhura edhe bizhuteri ari dhe ora luksoze. Autorët kishin marrë një apartament me qira, ku u gjetën prova të shumta.
Policia gjeti një makinë me fuqi të lartë, të regjistruar në emër të një personi që ia kishte vënë targat false. Pasi zbuloi vendndodhjen e mallrave të vjedhura, policia, e deleguar nga Zyra e Prokurorit të Euganea, organizoi shpejt bastisjen.
Rreth pesëmbëdhjetë oficerë rrethuan apartamentin e shqiptarëve, pastaj hynë me forcë brenda, duke i habitur ndërsa ktheheshin. Njëri nga kriminelët e kishte zhvendosur shtratin në dhomën e gjumit nën dritare, në rast se mund të arratisej shpejt, gjë që u përpoq më kot.
I vetmi person që tentoi të arratisej është një 25-vjeçar, i cili ndodhet në Itali që nga viti 2018 dhe nuk ka precedentë penalë, me një vendbanim fiktiv në zonën e Caserta. Dy të arrestuarit e tjerë janë një 35-vjeçar, i cili ndodhet në Itali që nga viti 2005 dhe është burgosur dy herë në vitin 2012, si për vjedhje me thyerje, ashtu edhe në vitin 2023 për posedim të mjeteve të vjedhjes me thyerje dhe posedim të paligjshëm të armëve.
I treti është një 34-vjeçar, i cili ndodhet në Itali që nga viti 2018, e që u arrestua në vitin 2023 dhe 2024 për të njëjtin krim. Ai ishte gjithashtu i kërkuar sepse ndaj tij ishte lëshuar një urdhër paraburgimi në lidhje me procedurat penale nga Prokuroria e Teramos, gjithashtu për vjedhje me thyerje, informon media italiane.
