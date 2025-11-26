Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Drita-Shkëndija, ndeshja speciale e Conference League para Ditës së Pavarësisë
Transmetuar më 26-11-2025, 18:12

Drita dhe Shkëndija do të përballen në “Fadil Vokrri” këtë të enjte, në ndeshjen e vlefshme për Conference League.

Deri më tani, skuadra shqiptare e Superligës së Kosovës ka grumbulluar 5 pikë dhe është në vendin e 13-të.

Në krahun tjetër, ekipi shqiptar që zhvillon garat në Maqedoninë e Veriut, është në vendin e 21-të dhe ka 4 pikë.

Kjo ndeshje mbetet e veçantë, pasi zhvillohet pikërisht pak para Ditës së Pavarësisë.

Sfida do të gjykohet nga danezi Mikkel Redder.

