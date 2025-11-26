Drita-Shkëndija, ndeshja speciale e Conference League para Ditës së Pavarësisë

Drita dhe Shkëndija do të përballen në “Fadil Vokrri” këtë të enjte, në ndeshjen e vlefshme për Conference League.
Deri më tani, skuadra shqiptare e Superligës së Kosovës ka grumbulluar 5 pikë dhe është në vendin e 13-të.
Në krahun tjetër, ekipi shqiptar që zhvillon garat në Maqedoninë e Veriut, është në vendin e 21-të dhe ka 4 pikë.
Kjo ndeshje mbetet e veçantë, pasi zhvillohet pikërisht pak para Ditës së Pavarësisë.
Sfida do të gjykohet nga danezi Mikkel Redder.
