Aksidenti i rëndë në aksin Levan-Tepelenë, përplasen dy makina, tre të plagosur

Një aksident i rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Levan-Tepelenë, ku për pasojë kanë mbetur dy persona të plagosur.
Sipas burimeve, aksidenti ndodhi rreth orës 16:00, dhe ndër të plagosurit janë dy gra, M.H 44-vjeçe dhe E.A 39-vjeçe
Mallakastër/Informacion paraprak:
Rreth orës 16:00, në aksin rrugor “Levan-Tepelenë”, në Poçem, automjeti me drejtues shtetasin B. H., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin L. A. Si pasojë e përplasjes është dëmtuar shtetasi L. A., dhe dy pasagjeret në automjete, shtetaset M. H., 44 vjeçe dhe E. A., 39 vjeçe, të cilët ndodhen në spital, në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.
