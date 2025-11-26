Joni Keta zgjidhet në krye të BKH-së, merr drejtimin e ‘FBI-së shqiptare’!

Tiranë- Pas më shumë se 4 muaj proces dhe kontroll, komisioni i posaçëm i përbërë nga Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra ka propozuar hetuesin Joni Keta për drejtues të Byrosë Kombëtare të Hetimit për 5 vitet e ardhshme.
Ky proces i kryer hap pas hapi nën monitorimin e ndërkombëtarëve u finalizua pas kontrollit të 7 garuesve.
"Komisioni i Përzgjedhjes për pozicionin e Drejtorit të Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) në mbledhjen e tij të datës, 26.11.2025, në prani të përfaqësuesve të ICITAP dhe Bashkimit Europian, vendosi t’i rekomandojë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për emërim, në pozicionin e Drejtorit të Byrosë Kombëtare të Hetimit, z.Joni Keta, për një mandat 5-vjeçar", thuhet në njoftimin zyrtar.
Mes tyre 4 efektivëve të policisë 2 hetuesve të BKH-së dhe një prokurori.
Tani është Këshilli i Lartë i Prokurorisë që pritet të emërojë Joni Ketën në mbledhjen e datës 2 dhjetor 2025.
Më 11 dhjetor KLP do të dëgjoj dhe vendos mes katër garuesve për kreun e SPAK.
Duke përmbyllur një proçes të rëndësishëm në BKH dhe SPAK.
7 Garuesit për kreun e BKH-së:
Andi Pogaçe
Artur Beu
Elton Kërluku
Gentian Ndoi
Gentjan Shehaj
Gledis Nano
Joni Keta.
