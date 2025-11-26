Video e përdorur si haraç/ Dy të mitur nën hetim për sjellje të rënda ndaj një vajze 12-vjeçare

Autoritetet në Ohër kanë paraqitur një raport zyrtar në prokurori ndaj një 16-vjeçari dhe një 14-vjeçari, të dy nga qyteti, për shkak të dyshimeve për përfshirje në veprime të papranueshme dhe të rënda ndaj një vajze 12-vjeçare.
Sipas të dhënave të para, 16-vjeçari dyshohet se e ka detyruar vajzën të përfshihet në akte seksuale, ndërsa 14-vjeçari dyshohet se e ka filmuar dhe më pas e ka vënë nën presion duke i kërkuar favore të tjera, me pretekstin e publikimit të materialit.
Gjykata ka vendosur masë ndalimi 30-ditor ndaj të miturit të parë, 16 vjeçarit që shihet si përdhunuesi i vajzës së vogël.
Vajza ka heshtur për gati dy javë pas ngjarjes, pasi dyshohet se i ishte kërkuar të mos tregonte, por së fundmi ka njoftuar familjen, e cila ka lajmëruar menjëherë policinë.
Ngjarja është në hetim nga organet kompetente. /noa.al
