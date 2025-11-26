Zjarri gjigant përfshin tre kulla, raportohen 13 të vdekur, dhjetëra të bllokuar

Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë disa kulla të larta banimi në distriktin verior të Tai Po në Hong Kong, duke lënë të paktën 13 persona të vdekur dhe shumë të tjerë të plagosur. Zjarri ka shpërthyer në një kompleks banimi me disa kulla 31-katëshe, duke krijuar një tym të dendur gri që ka mbushur ajrin dhe ka bërë që shumë banorë të mbesin të bllokuar brenda ndërtesave që po digjeshin.
Sipas autoriteteve, numri i të vdekurve ka arritur në 13, përfshirë nëntë viktima që janë gjetur në vendngjarje dhe katër të tjerë që kanë ndërruar jetë në spital nga djegiet e rënda. Dy persona janë në gjendje kritike, ndërsa disa punonjës zjarrfikës janë plagosur gjatë përpjekjeve për të shuar flakët. Rreth 15 persona të tjerë janë raportuar të plagosur, disa prej të cilëve ndodhen gjithashtu në spital.
Në zonën e goditur, banorët kanë shprehur shqetësim për ata që mund të jenë ende të bllokuar brenda ndërtesave, pasi zjarri vazhdonte të ishte i pakontrolluar. Një banor i cili foli për Agence France-Presse tha: “Është zemërthyese. Jemi të shqetësuar se ka njerëz të bllokuar brenda dhe nuk mund të bëjmë asgjë për ta.”
Disa banorë kanë kritikuar sistemin antizjarr të ndërtesës, duke pohuar se ai nuk ka funksionuar siç duhet, duke kontribuar në përhapjen e shpejtë të flakëve. Ata kanë kërkuar ndihmë nga qeverinë për të mbështetur ata që kanë humbur shtëpitë e tyre. “Zjarri ende nuk është nën kontroll dhe nuk guxoj të largohem, nuk e di çfarë mund të bëj,” tha një banor, duke kërkuar asistencë nga autoritetet për të ndihmuar ata që janë bërë të pastrehë.
Shërbimet emergjente kanë ndërmarrë masa urgjente për të shpëtuar personat e bllokuar dhe për të shuar flakët. Ndërkohë, një pjesë e madhe e rrugës Tai Po, një nga dy autostradat kryesore të Hong Kongut, është mbyllur, dhe autobusët po devijohen për shkak të zjarrit.
Hong Kongu është i njohur për disa nga blloqet më të larta dhe më të dendura të populluara në botë. Zjarret e tilla kanë qenë më të shpeshta në të kaluarën, veçanërisht në lagjet e varfra, por masat e sigurisë janë përmirësuar ndjeshëm në dekadat e fundit. Zjarri në Tai Po është një nga më të mëdhenjtë në vitet e fundit, dhe autoritetet ende nuk kanë dhënë detaje mbi shkakun e mundshëm të flakëve.
Aktualisht, hetimet janë në zhvillim e sipër për të përcaktuar shkaqet dhe për të siguruar ndihmën e duhur për ata që preken nga ky tragjedi.
