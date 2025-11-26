Bashkimi Europian ndalon me ligj rrjetet sociale për të miturit nën 16 vjeç

Komisioni Evropian po shqyrton mënyrat për të kufizuar aksesin në mediat sociale nga të rinjtë nën 16 vjeç
Parlamenti Europian miratoi sot në Strasburg një propozim jo-legjislativ për moslejimin e të miturve nën 16 vjeç të përdorin rrjetet sociale.
Eurodeputetët miratuan me 483 vota pro, 92 kundër dhe 86 abstenime, duke propozuar një moshë minimale të harmonizuar në të gjithë BE-në prej 16 vjeç për akses në mediat sociale, platformat e videove dhe rrjetet e inteligjencës artificiale. Kjo duke lejuar njëkohësisht aksesin për fëmijët e moshës 13 deri në 16 vjeç me pëlqimin e prindërve.
Parlamenti gjithashtu bën thirrje për ndalimin e praktikave më të dëmshme që krijojnë varësi dhe çaktivizimin e parazgjedhur të veçorive të tjera që krijojnë varësi për të miturit, ndalimin e faqeve të internetit që nuk përputhen me rregullat e BE-së, veprime për të trajtuar teknologji të tilla si reklamat e synuara. Parlamenti Evropian gjithashtu bën thirrje për mbrojtjen e të miturve nga shfrytëzimi komercial, duke përfshirë ndalimin e platformave nga ofrimi i stimujve financiarë për fëmijët me ndikim (fëmijë që veprojnë si influencers) dhe veprime urgjente për të adresuar sfidat etike dhe ligjore të paraqitura nga mjetet e inteligjencës artificiale, duke përfshirë edhe deepfakes.
Mediat e huaja shkruajnë se propozimi i Parlamentit Evropian nuk është detyrues, por është një thirrje e qartë për Komisionin Evropian për të ndërmarrë veprime. Propozimi i Parlamentit Evropian përforcon negociatat e vazhdueshme brenda BE-së, të udhëhequra nga Greqia dhe të mbështetura tashmë nga Franca dhe Spanja, të cilat parashikojnë vendosjen e rregullave të reja të BE-së për të kufizuar masivisht përdorimin e mediave sociale nga fëmijët, mes shqetësimeve në rritje në lidhje me efektet e kohës së tepërt në internet.
Çështja e ndalimit të përdorimit të mediave sociale nga të rinjtë nën 16 vjeç pa pëlqimin e prindërve ka tërhequr vëmendje në rritje në mbarë botën pasi Australia, e ndjekur nga Malajzia dhe Danimarka, vendosën të përcaktojnë moshën minimale për regjistrimin e llogarive në media të caktuara sociale në 16 vjeç.
Komisioni Evropian po shqyrton mënyrat për të kufizuar aksesin në mediat sociale nga të rinjtë nën 16 vjeç, por aktualisht po përqendrohet në një rishikim të mundshëm të disa direktivave. Në “gjuhën e Brukselit”, një direktivë, ndryshe nga një rregullore, është një akt legjislativ që përcakton një qëllim që të gjitha vendet e BE-së duhet ta arrijnë, por i takon secilit vend të miratojë ligjet e veta për të arritur këto qëllime.
