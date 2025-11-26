Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Edi Rama emëron drejtuesen e re të Departamentit të Administratës Publike
Transmetuar më 26-11-2025, 14:05

Tiranë- Këshilli i Ministrave, në mbledhjen që po zhvillohet sot prej mesditës së sotme nën drejtimin e kryeministrit Edi Rama, ka emëruar Vilma Gurin në postin e Drejtoreshës së Departamentit të Administratës Publike.

Bëhet fjalë për një pozicion me rëndësi të lartë në vend, të cilin Guri e merr pas një periudhe shërbimi si këshilltare pranë Kryeministrit.

Vilma Guri do të zëvendësojë në detyrë Enkela Dudushin, e cila do të vijojë të ushtrojë funksione të rëndësishme brenda strukturave të institucionit.

Mësohet se kjo lëvizje vjen në një moment kur Bashkimi Europian dhe partnerët ndërkombëtarë kanë udhëzuar përshpejtimin e reformave në administratën publike, përmirësimin e standardeve të transparencës dhe llogaridhënies.

