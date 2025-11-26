Berisha: ‘Ata janë një grup i strukturuar kriminal! Prokuroria ka përdorur masat më lehtësuese ndaj Ballukut dhe Ramës’!

Tirana – 26 November 2025, 13:01
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka dhënë sot një konferencë për shtyp ku ka deklaruar se Lubi Balluku dhe kryeministri Edi Rama veprojnë si pjesë e një “grupi të strukturuar kriminal”, duke akuzuar prokurorinë dhe gjykatën për përdorimin e masave më lehtësuese ndaj tyre.
Berisha theksoi se çdo veprim i Ballukut lidhur me tunelin e Llogarasë, sipas tij, është “i diktuar nga Edi Rama” dhe se prokuroria jo vetëm nuk ka ngritur akuzë, por po lejon pengimin e hetimeve dhe mbrojtjen e Ballukut dhe, siç tha, vetë Ramës.
“Çështja Rama-Balluku është unike në Europë. Keqbërës të poshtër kanë përdorur paratë e taksapaguesve shqiptarë në mënyrën më banditeske, duke vjedhur dhe shpërdoruar dhjetëra e qindra milionë në bashkëpunim të ngushtë me njëri-tjetrin,” deklaroi Berisha.
Ai shtoi se grupi nuk përbëhet vetëm nga një individ, por përfshin Ballukun, disa drejtorë dhe punonjës përgjegjës të prokurimeve. Berisha akuzoi prokurorinë se heziton t’i cilësojë ata si “grup të strukturuar kriminal” ose “organizatë kriminale” me dëme kolosale për qytetarët shqiptarë.
Deklaratat e Berishës pritet të nxisin debate të reja politike dhe juridike në vend, duke rindezur diskutimin mbi përgjegjësinë penale të zyrtarëve të lartë dhe transparencën e institucioneve të drejtësisë.
